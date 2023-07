El simbolismo del ojo es lo nuevo de Sebastián Chilano

Sebastián Chilano acaba de presentar El ojo (Artefacto Casa Editora – 2023). Son cuatro breves ensayos que tienen como protagonista al “ojo”: aquel órgano visual que percibe la luz y la convierte en impulsos electroquímicos que viajan a través de neuronas por el nervio óptico. Pero la intención del autor no es biológica o naturalista, sino, por el contrario, todo aquello que rodea y no es visto, es decir, lo extraordinario de la historia, de los mitos y del simbolismo a su alrededor.

Desde la historia de la medicina hasta una historia de amor, pasando por el efecto del mal de ojo y la suerte del caucho en el mundo, Chilano busca y personaliza al “ojo” y a la “mirada”. Mirada que se vuelve gesto y permite pensar. Dice Byung chul Han; “Para poder pensar y concluir, hay que poder cerrar los ojos y contemplar”.

Pensar y repensar. Cerrar los ojos es permitir que cualquier imagen hable en el silencio. En este caso, los cuatro textos no devienen en imágenes, devienen en núcleos narrativos que posibilitan el goce de una interesante experiencia de lectura. Sabido es que ciertas verdades tienen estructura de ficción.

Al leerlo pensé: ¿La mirada preexiste al ojo? Sé que veo, y eso me ubica en un lugar privilegiado, pero también sé que son muchos más los que me miran de distintos lados. Las circunstancias multiplican el misterio y lo inaudito subsiste. Al nacer llegamos con la mirada vacilante, no enfocamos, pero de a poco la fijamos y comenzamos a mirar sabiendo y, también, desde la ignorancia.

El ojo busca responder y añadir simbolismo. Son historias bellas que corresponden a las creencias o a, al decir de Borges, la pura ciencia (si es que esto es posible)

Roland Barthes, en La cámara lúcida, cita a Kafka: “Mis historias son algo así como cerrar los ojos”. Las cuatro historias de Chilano redefinen cualquier mirada y se disfrutan con los ojos cerrados, dándole potencia a nuestra ceguera.