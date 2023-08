Superluna de Esturión 2023: horarios y cómo verla desde Mar del Plata

Llegó agosto y consigo trae un espectacular evento astronómico: la Superluna de Esturión. La misma se trata de una luna llena que se verá más grande y más brillosa de lo normal.

El motivo de este fenómeno es que en esta época del año la posición del satélite es más cercana a nuestro planeta debido a su órbita elíptica. Los datos aportados por el IGN aseguran que disfrutaremos una luna un 7,1% más grande y un 15,6% más brillante de lo normal.

La Superluna de Esturión es la primera de las dos lunas llenas que se vivirán en agosto, ya que el día 31 podremos observar la conocida Luna Azul.

La misma podrá verse en todo el mundo, incluida en Mar del Plata, si es que el clima lo permite y el cielo se encuentra totalmente despejado. A partir de las 17.54 se dará la salida de la luna en La Feliz hasta las 8.04 del día siguiente, de acuerdo al sitio tutiempo.net.

No es necesario utilizar objetos de protección para observarla, ya que no tiene ningún efecto secundario su apreciación, no así como el eclipse solar que si es necesario.

La Superluna de Esturión fue llamada así porque durante el octavo mes del año, en el lago Champlain, entre Estados Unidos y Canadá, se realizaban las pescas más exitosas de esturiones.