El día después de las Paso habrá clases con normalidad en Mar del Plata

Desde el Consejo Escolar de General Pueyrredon informó que se resolvió que, a diferencia de otros años, en esta ocasión las clases en las escuelas involucradas en el operativo para las elecciones primarias tendrán actividad normal el lunes próximo.

Para ello, en los colegios y demás establecimientos educativos que funcionen como lugares de votación durante el domingo se llevará a adelante un trabajo especial de limpieza y desinfección para que todo esté en condiciones para que docentes y estudiantes no pierdan el día de clases.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) son de carácter obligatorio en la Argentina. Por eso, todos los electores de entre 18 y 70 años que figuren en el padrón deben concurrir a las escuelas que les toquen por padrón a votar, mientras que es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 70.

Quienes deban sufragar y no puedan justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.