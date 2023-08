Murió un hombre tras ser reprimido por la policía porteña en el Obelisco

Un hombre murió este jueves por la tarde tras ser reprimido por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el Obelisco donde se realizaba una manifestación.

La noticia fue confirmada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same). El fallecido tenía 47 años fue identificado como Facundo Molares Schoenfeld, periodista y exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En distintos videos subidos a redes sociales por manifestantes o periodistas en la manifestación se pudo ver como la efectivos de la policía le realizaban RCP a un hombre desmayado en el piso que luego habría sido trasladado al hospital Ramos Mejía del barrio de Balvanera.

Facundo Morales, periodista de la Revista Centenario, ex miembro de las FARC y militante de la agrupación de izquierda Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

Según relató una testigo en C5N, la policía empezó a avanzar sobre los manifestantes tirando al piso al hombre al luego le habrían pisado la cabeza. "Nosotros nos estábamos retirando y en un momento de confusión la policía empezó a empujar y a pegar a los compañeros. Empezaron a golpear a todos. Tanto a mujeres como a hombres. Había niños. No respetaron a nadie. No les importó nada", relató la mujer.

"Nosotros tratamos de defenderlo pero no pudimos porque ellos son muchos más y más fuertes. A este compañero en sí, que cayó y que no sabemos si está vivo o muerto, no lo podían reanimar. Lo primero que hicieron al compañero cuando lo agarraron fue pisarle la cabeza. Lo tenían entre dos pisándolo. El compañero ya estaba inconsciente", continuó la manifestante.

"Pedíamos que llamen a la ambulancia. Pedimos que nos dejaran ver al compañero y no nos dejaban tampoco. Nos agredían todo el tiempo", agregó.