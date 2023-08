"Me dijo que no podía respirar y que la lleve con su mamá": el crudo relato del hombre que asistió a Morena

El hombre que asistió a Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, contó que la víctima le dijo que no podía respirar y que cuando la levantó en brazos le pidió que la "llevara con la mamá.

Carlos Rodríguez, el hombre que asistió a Morena luego del ataque, relató que fue lo que vio mientras esperaba este miércoles a las 7.25 mientras esperaba que su propia hija ingresara a la Escuela Almafuerte N° 60, del barrio Villa Giardino, Lanús, a la que también iba la menor asesinada.

Según su relato, estaba junto a su hija dentro del auto cuando escuchó un grito y vio cómo los delincuentes arrastraban a Morena. "No sabía si la querían secuestrar o qué, no la largaban, la arrastraron como media cuadra, pobrecita. La agarraron del brazo y ella iba arrastrando su cuerpo, sus piernas por la calle", describió.

"Yo la alzo y lo único que me dijo fue ‘no puedo respirar’, y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá. Ahí vuelve el barrendero, la agarra del brazo y la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida. Llegan unos profesores al colegio, la alzan y la lleva a la escuela", agregó.

Según el hombre, ya en el colegio, a la niña le hicieron las maniobras de RPC, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia que, dijo, "tardó mucho, como 40 minutos" en llegar al lugar. "Yo digo que si en ese momento había una ambulancia o un móvil creo que Morena, pobrecita, se salvaba", consideró visiblemente afectado por el hecho del que fue testigo directo.

Rodríguez sostuvo que el crimen de la niña ocurrió "por ser una zona liberada", ya que hay "falta de seguridad", y además destacó que a "la escuela no la abren temprano" y que está ubicada en una zona donde "hay mucho asentamiento y son frecuentes los robos". "Es algo muy triste y lamentable lo que pasó con Morena por no haber seguridad. Los motochorros se aprovechan de los chicos, que no pueden andar en bicicleta o ir a una plaza", afirmó.

Por último, el hombre pidió justicia por Morena, "que por favor cambien las leyes y haya más seguridad". "Fue una tristeza muy grande no poder hacer nada por Morena", lamentó.