La Justicia Federal no recibió denuncias ni presentaciones en Mar del Plata

La tranquilidad que se registró durante la jornada electoral, más allá de los inconvenientes iniciales para la apertura de algunas mesas, tuvo su correlato en la sede del Juzgado Federal N°1 donde no se registraron denuncias ni presentaciones todo el día.

Desde el Juzgado ubicado en la avenida Independencia 2024 confirmaron que no tuvieron denuncias a lo largo de la jornada y que desde mañana las consultas deberán realizarse en el Juzgado Electoral de la ciudad de La Plata.

La situación que se repitió en algunos de los 273 establecimientos habilitados en la ciudad fue la de ciudadanos que no figuraban en el padrón definitivo y querían emitir su voto, aunque allí no tiene intervención la Justicia Federal. "Quienes no figuren en el padrón no podrán sufragar en esta elección y deberá corregirse para la siguiente", se informó oportunamente.

Del mismo modo desde la Jefatura Departamental confirmaron que tampoco se registraron problemas en los lugares de votación en los que estuvieron cerca de 600 efectivos de la Policía. En el interior de esos lugares había una cantidad similares de miembros de las fuerzas de seguridad.