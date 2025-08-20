Robó un auto en la esquina de la fiscalía y dejó sus huellas marcadas: lo detuvieron

El avance de una investigación por el robo a mano armada de un auto en la esquina de la fiscalía de Delitos Económicos permitió identificar a uno de los autores y allanar una vivienda en el barrio General Pueyrredón: allí aprehendieron a un joven de 19 años y secuestraron una escopeta, cartuchos, un pasamontañas, un celular y marihuana.

La causa a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen comenzó tras la denuncia que hizo una empleada del Ministerio Público Fiscal a la que abordaron dos delincuentes –uno de ellos armado- que la empujaron cuando estaba por abordar su auto Peugeot 2008 estacionado en Rawson y Alvear.

“Tirale, tirale” le dijo uno de los sujetos al otro mientras le sacaban la llave de ignición y antes de abordar el rodado en dirección a calle Güemes. El vehículo sustraído fue hallado casi dos horas después en la parte externa de la trotadora de la Escuela de Educación Secundaria N°32 en Goñi al 1800 con el faltante de la rueda de auxilio, un criquet y una mochila con ropa deportiva y botines.

A partir del levantamiento de dos rastros papilares en el portón trasero se pudo identificar que las mismas correspondían a Julián Ernesto Ortiz, por lo que se solicitó una orden de allanamiento a la Justicia de Garantías para una vivienda ubicada en William Morris al 8200.

La medida a cargo de personal de la DDI se llevó adelante este miércoles y tras constatar que había dos construcciones comunicadas entre sí por un patio interno, detuvieron al acusado de robo agravado automotor y tenencia ilegal de arma de guerra, y lo trasladaron al complejo penitenciario de Batán. Esa segunda imputación obedece al secuestro de tres armas en el lugar.

Una mujer de 32 años y un hombre de 62 también fueron notificados de la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción a la ley de estupefacientes a partir del hallazgo de cogollos de marihuana.