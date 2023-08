¿Qué tengo que hacer si no puedo votar?

Existen distintas situaciones que pueden hacer que las personas no puedan votar este domingo, o que la mesa no se los permita. El juez federal Santiago Martin dialogó con 0223 al respecto para saber qué hacer en caso de sufrir alguna eventualidad.

Si hubiera alguna dificultad a la hora de votar los ciudadanos deben presentarse ante la Justicia. Si los datos que figuran en el padrón no se corresponden con la documentación exhibida el presidente de mesa no permitirá que esa persona emita su voto. Esto puede ser deficiencias en el nombre, o en el domicilio, o por presentarse con un documento que es anterior al que figura en el padrón.

"Ante esos casos la persona debe presentarse al juzgado federal n°1, ubicado en Avenida Independencia 2024, y allí se evaluará si el actuar del presidente de mesa fue ajustado a la ley o, si no lo fue, intervenimos nosotros y ahí se le permitirá votar", explicó el juez Santiago Martin.

El juez Santiago Martin explicó qué hacer en caso de no poder votar. Foto: archivo 0223

Es una figura que está prevista en el Código Electoral Nacional que se llama amparo electoral, no requiere de patrocinio letrado. Ante la denuncia en el juzgado federal se evalúa si corresponde o no y se le da una respuesta.

El juez federal explicó sobre el procedimiento que se trata de "cuestiones simples, que se resuelven en el momento. Si no correspondiere se emite una orden y la persona vuelve a la mesa en la que le toca votar con la orden judicial en donde explica que se le permite emitir el sufragio". A su vez agregó que "la mayoría de las veces los presidentes de mesa actúan bien, porque son capacitados previamente".

Consultado respecto de si posible votar con cualquier tipo de DNI. el letrado informó que "es posible votar con cualquier DNI que se corresponda con el que figura en el padrón o con uno posterior". "No se puede ir con una versión del documento de identidad anterior al que figura en el padrón definitivo", indicó.

Por último el Dr. Martin comentó que una situación muy común durante las jornadas electorales es que haya gente que no figure en el padrón definitivo y quiera emitir su voto. Ante esto aclaró que la justicia no puede intervenir en esos casos: "Quienes no figuren en el padrón no podrán sufragar en esta elección y deberá corregirse para la siguiente".