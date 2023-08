Un fantasma en el cuarto oscuro: una anciana entró a votar y aseguran que nunca salió

Entre todas las sorpresas que dejaron las elecciones primarias de este domingo, hubo un hecho tan inexplicable como algunos resultados. Las autoridades de mesa de una escuela de San Juan aseguran que vivieron una experiencia paranormal y que un fantasma fue a votar.

Mucho se ha hablado de los "muertos que votan" cuando todavía figuran en el padrón personas ya fallecidas, pero en este caso la mujer -de pelo blanco y avanzada edad- fue vista no solo por la presidente de mesa y los fiscales, sino también por otros votantes que aguardaban en fila su turno para sufragar.

La presidenta de la mesa 968 de la escuela "14 de Febrero" de la localidad de Rawson, San Juan, contó su experiencia ante un cronista de Telesol: "La vimos entrar a la señora y como se demoraba, golpeamos la puerta. Como no respondía, entramos y no había nadie. La mujer había desaparecido".

"Le podemos contar todos, porque todos estábamos acá", dijo señalando a los demás integrantes de la mesa, que asentían de fondo y saludaban a cámara, mientras preparaban las planillas. Temerosos del espectro, no querían hacer el recuento con la puerta cerrada.

"Había una cola haciendo fila. Le dimos el sobre a una señora para que votara y hemos quedado esperando. Y no salía, no salia. Y dice un votante: señora, vaya y golpee la puerta, no sale, no sale. Le golpeamos y no salía. Tuvimos que llamar al Ejército, a los soldados, entonces vinieron, abrieron y no había nadie", detalló la mujer.

El DNI de la fantasmagórica presencia también se esfumó sin dejar rastros. "Digo bueno, yo voy a tener el documento ahí. Cuando buscamos el documento, no estaba. ¿Qué pasó?¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quieran, digan lo que quieran, lo que quieran pensar, pero acá lo vimos todos. Más la gente que estaba esperando en la fila. Desapareció. Desapareció el documento, no sabemos nada", completó, todavía atónita, la presidenta de mesa.

Otras mujeres, que integraban mesas linderas durante los comicios, también fueron testigos de lo sucedido y coincidieron con el relato de sus colegas. "Era muy viejita. Hizo la fila, entró y estaban esperando que saliera y no salía y no salía. La gente de la fila empezó a decir: entren, a lo mejor se ha descompuesto. La presidente golpeaba y no salía y no salía. Llamaron a los gendarmes y entraron y no estaba", dijo una de ellas.

"El fantasma se llevó el documento. Yo he ido a llamar al gendarme para que abriera la puerta y no había nadie", aseguró su compañera sobre la misteriosa presencia que llegó para votar y nunca más salió del cuarto oscuro.