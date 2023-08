Montenegro: "Decir que hubo 'voto bronca' en estas elecciones es menospreciar lo que dice la gente"

A pesar del auge inesperado de Javier Milei y de la performance irregular que mostró Juntos por el Cambio a nivel país, Guillermo Montenegro puede sonreír después de las Paso del domingo: consiguió más de 129 mil votos y dio un paso importante en su búsqueda por la reelección. El intendente lo sabe, y por eso agradece el mensaje que dejó Mar del Plata en las urnas.

A su criterio, la ciudad se pronunció a favor de un “modelo” que prioriza la seguridad y el empleo y que defiende y premia “al que hace las cosas bien”. “Si uno dijera que hay voto bronca es menospreciar a la gente. La gente eligió y eligió a conciencia lo que planteaba cada uno de los candidatos y me parece que hay que ser muy respetuoso de lo que dice la gente”, apunta.

Mano a mano con 0223, el intendente comparte sus primeras reflexiones del triunfo en las primarias y, con vistas a octubre, promete alternar la campaña con una gestión de cercanía con el vecino: “Yo nunca cambié y voy a seguir haciendo lo mismo. Hay que seguir escuchando y modificar e interpretar de la mejor manera pero no pensando en una elección sino en qué decisiones tomamos para que los vecinos de nuestra ciudad vivan mejor”.

-El domingo dijo en el búnker que estaba contento con los resultados de las Paso. Hoy, con un poco más de tiempo para reflexionar y leer esos 129 mil votos, ¿qué puede decir? ¿Cuál es la sensación personal que le queda?

-Mirá, yo creo que hubo una decisión de los marplatenses de elegir sobre dos modelos. Un modelo que habla de lo que entendemos nosotros que tiene que ver con cómo se reaccionó con las tomas, de que no es lo mismo el que se levanta temprano a trabajar para poder construir su casa, que el que hace las cosas bien tiene su premio y el que hace las cosas mal tiene su consecuencia. También el que entiende que el Estado no está para pisarle la cabeza, sino para acompañarlo, para ayudarlo, para sacarle las trabas, para generar empleo privado desde esa ayuda que tiene que dar el Estado, no solamente en lo que tiene que ver con impuestos y tasas, sino también en hacérsela fácil, pensar en un nuevo Parque Industrial, en una Mar del Plata de 12 meses, en esto que tiene que ver con el trabajo y en lo que tiene que ver también con el modelo de vivir más tranquilos: está mal que a los 60 días de haber asumido, se retire la Gendarmería que había traído Patricia (Bullrich) en su momento y se entreguen celulares en la cárcel durante la pandemia y no se los retiren y hoy se cometan delitos con esos celulares, no solamente delitos virtuales, sino con personas que conforman bandas y que dan directivas o reciben directivas desde adentro o fuera de la cárcel. Son dos modelos muy diferentes y a mí me queda claro que el acompañamiento de los marplatenses tiene que ver con eso, y que esta rueda que empezamos a moverla juntos, es una rueda que está moviéndose y que ese es el camino.

-Ese modelo que usted dice que representa parece que le cuesta llegar un poco a la periferia. En el análisis más fino de los circuitos electorales, se observa una dificultad del oficialismo para hacer pie en diferentes barrios, ¿a qué obedece esta situación? ¿Hay autocrítica, siente la necesidad de ir a revisar ciertas políticas?

-Yo siempre trabajé de la misma manera, que tiene que ver con no estar en el escritorio, hacerme cargo de los problemas y no ser un comentarista de la realidad. Y es lo que voy a seguir haciendo y obviamente que no tiene que ver pensando en lo electoral sino pensando en qué es lo mejor para mi ciudad y para los vecinos de toda la ciudad. Voy a seguir yendo a todas las reuniones y voy a estar en la calle como estuve hasta ahora buscando la mejor escucha que se pueda hacer al vecino para tomar mejores decisiones. Probablemente haya que seguir escuchando y modificando y tratando de interpretar de la mejor manera, pero no pensando en una elección, sino pensando qué hacemos para que los vecinos de nuestra ciudad vivan mejor.

Montenegro con Bullrich y Néstor Grindetti. Foto: archivo 0223.

-Justamente, vi en sus redes que después de las elecciones dijo que iba a escuchar a los que no lo votaron, ¿va a ser ese el eje en esta nueva etapa de campaña? ¿Cómo piensa ir a conquistar a ese electorado que, quizás, no se siente representado por la gestión?

-Sí, yo no te diría conquistar, sino seguir trabajando juntos. Acá no hay un gobierno que dice qué hacer, sino que hay un grupo, un equipo de personas que escucha y busca las mejores soluciones con los vecinos, y no las impone. Cuando nosotros trabajamos el Distrito Tecnológico, lo hicimos con los vecinos y por eso se modificó estructuralmente lo que era la Zona Roja, pensando en cómo llevar adelante un Distrito Tecnológico que es importante no solamente para Mar del Plata, sino para los jóvenes y para el empleo. Y cuando pensamos en la Mar del Plata de 12 meses, estamos pensando en el laburo: los eventos significan que la gente venga para que haya laburo, para que estén en los distintos sectores como la gastronomía, la hotelería, el comercio. Pero no son decisiones que tomamos nosotros, es cómo nosotros le abrimos el espacio al privado para que quiera invertir en Mar del Plata pensando en la importancia que significa en el trabajo que eso genera. Obviamente, cuando vos ves los números, el 90% del empleo en nuestra ciudad es un empleo privado y eso habla también de la importancia que nosotros le asignamos al privado como generador de empleo y no como el que le pones trabas. Por eso la habilitación automática, por eso estar escuchando y buscando las mejores soluciones para los distintos sectores. Yo creo que la clave pasa por ahí. Teníamos un problema con el empleo y a mí me decían no te metas porque con el empleo el municipio no puede hacer nada, esto es una cuestión macroeconómica o que define el Gobierno nacional y provincial, y la verdad que con las medidas que nosotros fuimos tomando, hoy nos encontramos con el número más bajo de desempleo en la historia de Mar del Plata desde que lo mide el Indec. ¿Ya está bien con eso? No, porque el que hoy tiene trabajo también te plantea que busca otro o que no le alcanza, y eso es una realidad que veo permanentemente en las distintas reuniones con vecinos. Ahora, está claro que el empleo de calidad lo genera el privado y nosotros tenemos que estar ayudando para que eso ocurra.

-Y pensando más allá de Mar del Plata, ¿qué es lo que tiene que replantearse Juntos por el Cambio de cara a octubre? ¿Cree que afectó mucho la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a la performance del domingo?

-Yo no soy comentarista político, eso lo dejo más para la de ustedes, en el buen sentido, ¿no?

-Bueno pero puertas adentro esa discusión se plantea…

- Una interna también tiene que ver con qué representaba cada uno y los dos representaban el mismo modelo, que tiene que ver con vivir más tranquilo, con sacarle el pie de la cabeza al privado con la generación de empleo, con que el que hace las cosas bien le va bien y el que hace las cosas mal tiene consecuencias. Eso no estaba en discusión. Y además hay que desdramatizarla a la interna. Yo soy producto de una interna, como hubo en su momento en 2019, y después terminamos yendo todos juntos en la elección general, con lo cual más que nombres, yo diría que hay, volviendo a lo que hablábamos recién, dos modelos muy claros y diferenciados que no tienen que ver ni con espacios políticos ni con nombres propios, sino con qué modelo de país, de provincia y de ciudad pensás. Hay un modelo que entrega celulares, que te saca a la Gendarmería, que le pone la pata en la cabeza al privado, y el otro te acompaña o te ayuda, y tiene muy claro que al que hace las cosas bien, le tiene que ir bien, y al que hace las cosas mal, le tiene que ir mal.

"Tengo muy claro qué es lo que busco representar en Mar del Plata".

-Está bien pero, ¿el importante crecimiento que mostró Javier Mile en las Paso no da cuenta a nivel país de la aparición de un tercer “modelo”?

-Yo creo que en definitiva la gente elige. Yo tengo muy claro qué es lo que busco representar en Mar del Plata. Yo tengo los valores de la transparencia, la honestidad, y la escucha. Y la gente también elige y está bien que elija porque eso es parte de la democracia.

-¿Pero Milei entraría en alguno de esos dos modelos que menciona o sería otra cosa distinta?

-El que define quién entra en esos modelos es la gente. Quedó claro que en Mar del Plata lo que nosotros planteamos es el que labura, el que entiende que la seguridad es importante y lo que tiene que ver con su tranquilidad, y el que entiende que el Estado no está para complicarlo sino para ayudarlo, es algo que se definió ayer en Mar del Plata también.

-¿Ve, como repiten muchos analistas, el "voto bronca' en estas elecciones? ¿O cómo se explican los votos que sumó Milei?

-Si uno dijera que hay voto bronca es menospreciar a la gente. La gente eligió y eligió a conciencia lo que planteaba cada uno de los candidatos y me parece que hay que ser muy respetuoso de lo que dice la gente. Me parece que eso habla también de que hay que escuchar a la gente, no solamente durante la elección sino escucharla permanentemente en la calle, que es lo que nosotros siempre hacemos, no desde el punto de vista electoral, sino también de ver cuáles son las mejores soluciones que encontramos en los problemas que tienen los vecinos, puntualmente en los coyunturales en cada barrio y también pensando en soluciones para la ciudad.

-¿Y llegó a hablar con Bullrich después de los festejos?

-Sí, nos mandamos mensajes.

-¿Y qué le dijo? ¿Qué estuvieron charlando?

-Que hay que seguir trabajando y escuchando y buscando esto que hablamos recién.

-¿La vamos a ver dentro de poco por Mar del Plata de nuevo?

-Seguramente, seguramente.

Montenegro volvió a festejar una victoria electoral en su búnker.

-Si mañana fueran las generales y se repitieran los resultados de las Paso, se abre un escenario donde usted seguiría gobernando pero con una Provincia y una Nación de colores políticos distintos, ¿se sentiría condicionado?

-No, mi único condicionamiento tiene que ver con los vecinos de mi ciudad, se hacen las cosas que le corresponde al vecino de Mar del Plata, lo que realmente Mar del Plata aporta con sus impuestos y que le corresponde. A mí no me importa que hagan una obra en Mar del Plata y no me inviten a la foto, lo que me interesa es que esa obra en Mar del Plata sea buena para los vecinos porque se lo merecen y porque aportaron para que eso ocurriera. Eso no es plata de Provincia o de Nación o del municipio, es plata de los vecinos, de los marplatenses. Siempre voy a defender que se hagan las obras que necesitamos los marplatenses y cuando haya algo que afecta a los vecinos me van a encontrar en otro lugar, como cuando fue el retiro de la Gendarmería a los 60 días de haber asumido. Eso obviamente me parece que está mal, pero no porque afecte a un Gobierno, sino porque los vecinos que estaban viviendo en los barrios donde estaba la Gendarmería, se sintieron afectados y hubo que ver cómo trabajarlo para que no afecte de una manera mucho más seria. En esas decisiones siempre van a encontrar de frente, las tome el gobernador o el presidente que las tome, porque mi principal objetivo es defender a mi ciudad y a los vecinos de mi ciudad, ya sea el presidente o el gobernador de mi espacio político o del espacio político que sea.

-¿Pero hoy, por ejemplo, no se siente condicionado por la discriminación que denuncia del gobernador Kicillof?

-Es que si esa discriminación la hace un integrante de mi espacio político, también me voy a enojar con él porque yo voy a defender los intereses de los vecinos de Mar del Plata. Esto no tiene que ver con un posicionamiento político: si entiendo que hay algo que está afectando a los vecinos de mi ciudad, entonces me van a ver en la vereda de frente y no me importa que sea el presidente o gobernador sea de mi espacio político.

"Es mucho más importante pensar en los vecinos que en una elección"

-¿Y cómo se sigue de acá en adelante? ¿Qué objetivos debe trazar Juntos en Mar del Plata para crecer en las generales?

-Yo nunca cambié, yo tomé una decisión hace más de 3 años que es no estar atrás del escritorio y escuchar los problemas de los vecinos para buscar soluciones. Eso lo hice durante la campaña y durante el resto del tiempo porque no cambia mi forma de trabajar durante la campaña. Voy a seguir haciendo lo mismo: voy a seguir buscando las mejores soluciones para los vecinos, viendo los problemas puntuales que tengan que ver con la coyuntura y también buscar soluciones de planificación para el futuro que tengan que ver con el empleo, con el posicionamiento de nuestra ciudad, con la Mar del Plata de los 12 meses, con el Parque Industrial y su segunda parte, y también con el problema que me plantea el vecino del asfalto de su cuadra, de su luminaria o de su plaza. Eso es lo que yo vengo haciendo. Hay que ser muy cuidadoso, muy transparente, nosotros recibimos varios premios de transparencia a lo largo de nuestra gestión y eso tiene que ver con poder mostrar claramente todo lo que hacemos permanentemente porque es algo que nos plantean los vecinos.

-Por último, ¿qué mensaje deja al marplatense y batanense que no lo votó o que quizás lo votó antes y en esta oportunidad, por alguna razón, no lo eligió?

-Primero agradecer porque hubo una importante cantidad de marplatenses y batanenses que entendieron que el modelo que nosotros planteamos es importante continuarlo. Hay que seguir escuchando a todos. Es un poco lo que yo planteé también hoy: al que no me eligió hay que escucharlo para saber cuál es el problema y buscar la solución. Después no importa si me eligen o no, yo estoy pensando en mi ciudad, en mis vecinos, y creo que es mucho más importante eso que pensar en una elección.