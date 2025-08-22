Banda de menores quiso robar una moto: uno tiene 12 años

Cuatro menores de entre 12 y 17 años fueron aprehendidos este viernes por personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar tras intentar robarle la moto a una mujer y escapar a la vez que se descartaban de un arma de fuego.

Fue personal de esa dependencia el que tras un llamado al 911 entrevistó a una mujer de 30 años en inmediaciones de las calles El Cairo y Selva Negra que denunció el intento de robo del rodado por parte de cuatro personas.

Con los datos aportados y tras un rastrillaje por la zona, el personal interceptó a los autores en inmediaciones de la avenida Acapulco y la ruta 11 tras descartarse de un revólver calibre .22 con municiones en su interior que registraba un pedido de secuestro activo.

Intervino personal policial de Santa Clara del Mar.

Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad que confirmaron la responsabilidad de los aprehendidos y certificar que tenían 12,15, 16 y 17 años se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia dispuso la formación de causa por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento.

Mientras que los tres más grandes fueron trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, el chico de 12 años fue entregado a sus progenitores.