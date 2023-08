Tini y de Paul: los detalles de la separación y la dura acusación contra Camila Homs

Luego de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron que el amor entre ellos se terminó, la separación fue tema de discusión en "Los Ángeles de la Mañana", donde Yanina Latorre señaló a Camila Homs como una de las responsables del anunciado final entre la cantante pop y el futbolista de la Scaloneta.

Fiel a su polémico estilo, la picante panelista del programa de Ángel de Brito cuestionó el rol de la ex del jugador del Atlético Madrid en la ruptura y todos los escándalos que atravesaron el romance. Yanina vinculó a Camila con las versiones que la ponían a la artista pop en el lugar de tercera en discordia en su relación con el padre de sus hijos.

“Ninguna mujer se mete en ningún matrimonio, pero Camila contribuyó un poco porque dejaba trascender, decía cosas. Ahora Camila está bien porque está de novia”, señaló, mientras de Brito reflejaba las conversaciones privadas que tuvo con Homs.

Camila Homs fue apuntada por sembrar rumores de separación.

“Hay gente que se mete en matrimonios, pero no sé si este es el caso. Yo se lo pregunté a Cami Homs, a la que no conozco y con la que no tengo nada, y me dijo que Rodrigo no le fue infiel, que no tenía nada que ver con Tini, ‘nos separamos por tal y tal cosa’ y terminó diciéndome ‘no quiero hablar’. Y la invité un millón de veces al programa”, aseveró de Brito.

“Que te separen todos los días influye un poco en el vínculo. Empezás a decir ‘¿vos qué dijiste’, ‘¿vos que hablaste?’”, señaló por su parte Latorre. “Una pareja puede tener una discusión, pero de repente todo se filtraba, todo llegaba y los dieron por separados 200 veces”, agregó, mientras responsabilizaba a la modelo de muchos aspectos de la relación que trascendían en los medios.

El futbolista de la Scaloneta y la estrella pop, en tiempos felices.

Después de Brito brindó el punto de vista de Tini, con la que intercambió algunos menajes. “Me dijo que se contaron muchas mentiras y eso jode a cualquiera”, reprodujo. Tini reveló que la ruptura fue en buenos términos y que no hubo una tercera persona en discordia.

La estrella pop también explicó que las exigencias que ambos tienen en sus respectivas carreras dificultan la continuidad del noviazgo. “Sentimos que estaba siendo complicado llevar la relación adelante por todo lo que se viene, más allá del amor y más allá del cariño”, afirmó Tini.

Por su parte, Rodrigo de Paul también habló con el periodista de espectáculos y dio su versión: "Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño; no sé si es para siempre". Creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron, y seguir cada uno por su lado”, detalló el mediocampista de la Selección argentina.

"Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", fue le tuit con el que anunció este martes la separación que hoy está en boca de todos.