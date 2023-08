La rara habilidad de un joven marplatense provocó bromas y asombros entre el jurado de "Got Talent"

Un joven marplatense de 19 años se presentó en "Got Talent Argentina" y demostró su rara habilidad, que provocó bromas y asombros entre el jurado del show, integrado por Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul.

El joven, llamado Teo Marcón, llevó su guitarra y presentó en escena su curioso don: hace el sonido de una trompeta con la nariz. Esto generó un clima divertido entre todas las personas presentes en la sala y generó un picante comentario de la protagonista de "Casados con hijos", que se pudo ver el la emisión que transmitió este martes Telefé.

Marcón comenzó su actuación con una breve presentación frente al jurado. Tomó el micrófono y dijo: “Me llamo Teo. Tengo 19 años. Hago el sonido de una trompeta con la nariz...”. Automáticamente, toda la sala se llenó de risas y aplausos. Aprovechando el momento, Peña declaró a modo de broma y levantó las carcajadas del público: “Bueno, yo hago la flauta dulce con la boca”.

Luego, el marplatense inició su extraño show. Para esta ocasión, tocó el Himno Nacional Argentino con su nariz, lo que asombró a los presentes en la sala. Durante el transcurso de los minutos, se llevó las tres primeras cruces rojas de Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul.

Sin embargo, continúo con su actuación e interpretó un segundo tema de la misma manera, pero esta vez, acompañado de su guitarra. Pese al asombro que despertó el espectáculo, fue Peña quién presionó la última cruz, terminando con las esperanzas del participante marplatense de pasar a la siguiente ronda.

Teo Marcón recibió 4 cruces rojas y se despidió del show.

La primera y única devolución la hizo el cantante de "La llave": “Primero quiero decirte que si yo me reí un poco, no fue en falta de respeto, sino es una curiosidad muy grande. Te felicito porque lograste algo en voz que no mucha gente lo hace”.

“Esto se va a ultra viralizar y muy probablemente, vayas a inspirar a mucha gente a buscar este tipo de curiosidades que lleva mucho trabajo. Gracias por venir”, cerró Pintos. Con los calurosos aplausos del público, el marplatense se despidió del programa de talentos.