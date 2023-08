Ley de Alquileres: nueva reforma

Hubo un nuevo tropiezo para la ley de alquileres cuando los senadores se congregaron en una reunión de comisiones para abordar cómo continuar con el proceso de la legislación. Esto ocurrió después de que la semana pasada la Cámara de Diputados diera aprobación parcial al proyecto de modificación presentado por Juntos por el Cambio. Sin embargo, las diferencias dentro del oficialismo complicaron la progresión del proyecto.

A pesar de que la mayoría de las exposiciones de esta jornada abogaron por la celeridad en el tratamiento del tema, la resolución actual implica regresar sobre lo ya recorrido y repetir un proceso similar al del año pasado. En ese entonces, los representantes y cámaras de propietarios, inquilinos e inmobiliarios se reunieron durante dos meses con comisiones legislativas e incluso con el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para expresar sus posturas y trabajar en cambios a la ley. Sin embargo, dichos cambios aún no se han implementado.

Debido a la falta de mayoría, el Frente de Todos no pudo establecer un dictamen en esta ocasión. En lugar de ello, propusieron aplazar el debate hasta el próximo jueves, invitando a propietarios, inquilinos y cámaras inmobiliarias para redactar un dictamen de reforma con un mayor consenso. A pesar de esto, algunos sostienen que no tiene sentido repetir este proceso, ya que no hay elementos nuevos para discutir y la situación ha empeorado. Esto es especialmente relevante porque el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados es casi idéntico al que obtuvo dictamen de minoría, resultado del trabajo de esa comisión que convocó a varias personas.

Es conocido que la ley no se ajusta al mercado. Los representantes inmobiliarios han señalado desde hace años que ha afectado la oferta, situación respaldada por la retirada de departamentos en alquiler y el consiguiente aumento de precios en las propiedades que quedaron disponibles. Por eso, al igual que los legisladores, los actores del sector exigen un cambio rápido.

Los próximos pasos incluyen abrir el debate y convocar a actores de la sociedad civil. Paralelamente, los senadores trabajarán en la redacción de sus dictámenes. Se espera que el Frente de Todos presente uno con modificaciones a la media sanción, mientras que Juntos por el Cambio probablemente insistirá en la media sanción actual. Luego, se someterán a votación los dictámenes en el recinto de sesiones. Si el dictamen de mayoría no obtiene suficientes votos, se votará el dictamen de minoría. Si un dictamen con modificaciones gana y sus propuestas son aceptadas, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados. Si gana un dictamen sin modificaciones, como es el caso actual de Juntos por el Cambio, el proyecto se convertirá en ley.

Sin embargo, el futuro es incierto, ya que Juntos por el Cambio no logró reunir los votos necesarios para su dictamen debido a la oposición de otros bloques. El Frente de Todos también busca abordar integralmente la crisis habitacional. Por esta razón, propusieron iniciar el debate sobre la media sanción de créditos UVA mañana al mediodía, y el jueves propondrán en un plenario de comisiones de Legislación General y Turismo comenzar a analizar un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios.