Denuncian que el acusado de un brutal femicidio en México se oculta en Mar del Plata

La familia de Agostina Jalabert, la modelo argentina de 31 años que fue encontrada ahorcada en Playa del Carmen en febrero pasado, denunció que su ex pareja, Juan Manuel Reverter, llegó en las últimas horas a Mar del Plata, mientras continúa abierta la investigación por el presunto femicidio de la joven.

La madre de Agostina, Carolina Gianni, se comunicó con 0223 para denunciar que el hombre se trasladó este viernes desde Bahía Blanca hasta la ciudad en un micro de larga distancia. "Este Juan Reverter fue quien la mató en México, era su novio y su pareja. Este tipo está en Mar del Plata. Llegó hoy en Plusmar. Todo el caso fue publicado en medios nacionales e internacionales. Hay gente en México involucrada en la causa", aseguró la mujer, que exige Justicia por la muerte de su hija.

La familia de Agostina denunció que el hombre está en Mar del Plata.

Días antes, a través de redes sociales, la familia de Agostina había difundido que Reverter se encontraba en el Consulado Español de Bahía Blanca y estimaban que el apuntado por el femicidio de la modelo se trasladaría a Mar del Plata, según la información recolectada por familiares y amigos de la influencer.

El cuerpo de Agostina Jalabert, de 31 años, fue encontrado por su hermana Candela en el departamento que compartían en Playa del Carmen, México, en la mañana del pasado 18 de febrero.

Inmediatamente, las sospechas de la familia de la modelo de Carmen de Patagones se centraron en su entonces pareja, Juan Manuel Reverter, quien estaba con ella esa noche y con quien tenía una relación violenta desde tiempo antes.

La familia de la joven sustenta su acusación en una pericia de parte, mediante la que se determinó que el cuerpo tenía golpes en la cabeza y en la cara, marcas de haber sido torturada con quemaduras de cigarrillo y moretones compatibles con abuso sexual.

Con esa información, el fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, decidió recaratular la causa por la investigación de la muerte de Agostina como un posible femicidio, aunque en un primer momento había sido analizado como un suicidio. Sin embargo, la investigación está en curso y la pareja de la modelo no fue acusada todavía, formalmente, de ningún delito, por lo que pudo volver a la Argentina, donde se mueve libremente.

La muerte de Agostina

Agostina arribó a Playa del Carmen en septiembre de 2022, junto a su hermana Candela. Allí, ambas tenían planeado radicarse para trabajar. Es por eso que se alojaron en un departamento del Complejo Paseo del Real, Paseo de Los Olivos.

Llegando diciembre, el ex novio de la joven fue a visitarla para reconciliarse y pasar las fiestas juntos. Finalmente, Reverter se quedó a vivir con ambas, pero dos meses más tarde Agostina encontró un trágico final.

Según la reconstrucción que hizo la hermana de la modelo, testigo principal del hecho, el hombre apuntado estaba en el departamento de las chicas cuando ella halló el cuerpo, luego de que ella retornara a su vivienda después de algunos días. Al llegar, supo por testimonios de vecinos que hubo discusiones entre la pareja en las horas previas a la muerte de la joven.

Esas declaraciones se sustentan en el hecho de que la policía se aprestó en el edificio al menos dos veces, como consecuencia de los insistentes llamados por los disturbios detectados dentro del departamento que ambos habitaban momentáneamente.

La modelo fue encontrada ahorcada en el baño de su departamento.

Horas después de esos incidentes, Candela volvió a su casa e intentó abrir la puerta pero no pudo. “Estaba trabada por dentro. Ella tiene un código digital para entrar. Cuando lo digitó, le tiró error y no la dejaba abrir la puerta. Por eso, empezó a golpear y a tocar timbre. En ese momento, salió el novio de Agostina. Candela vio algo raro y comenzó a preguntarle dónde estaba su hermana, pero él no le respondía”, relató hace algunos meses en TN Germán Jalabert, tío de la víctima.

Una vez dentro de la vivienda. la hermana de la modelo encontró la macabra escena en el baño de la casa, guiada por la mascota de la familia que la llevó hacia el cuerpo. Agostina yacía muerta sobre el suelo, con un cinturón en su cuello que estaba atado al toallero, a apenas un metro del piso. A pocos pasos, estaba Reverter, quien aseguró que estaba durmiendo y, rápidamente, sugirió que la joven se había suicidado.

Tanto la hermana como el novio intentaron realizarle maniobras de reanimación, pero ya en ese entonces Agostina se encontraba sin vida. Después, Candela llamó a la Policía, los peritos revisaron el lugar y llevaron el cuerpo a la morgue, donde se le realizó una autopsia e inmediatamente fue cremado.