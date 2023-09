Montenegro destacó un nuevo récord en la construcción: "Las inversiones están llegando"

El intendente Guillermo Montenegro destacó este miércoles el sostenido crecimiento del desarrollo inmobiliario y de la industria de la construcción en Mar del Plata al asegurar que hasta esta fecha se han aprobado un 25 por ciento más de metros cuadrados en obras privadas en comparación al mismo período del año pasado, que había marcado un récord histórico para la ciudad.

En 2022, según datos oficiales, en General Pueyrredon se aprobaron 447 mil metros cuadrados. Pero hasta septiembre de este año, el Ejecutivo ya autorizó la ejecución de 340 mil metros cuadrados, a pesar del escenario económico y la incertidumbre que generan los contextos electorales.

“Ya estamos un 25 por ciento arriba del récord del año pasado para esta época y esto no tiene que ver con inversiones inmobiliarias solamente sino con la ciudad en general. Porque las inversiones van a venir si la ciudad está en condiciones”, aseguró Montenegro, al exponer el coloquio sobre Política, Economía y Real Estate.

El intendente resaltó el apoyo de los privados y dijo que le “llena de orgullo ver cómo los marplatenses empujan para que esas cosas ocurran”. “Y para que las cosas ocurran, tiene que haber un gobierno que no le saque el culo a la jeringa. El desempleo es un problema en Mar del Plata, sí, puedo ser un espectador o un verdadero participante de mi ciudad. Nosotros entendíamos que se podían hacer muchas cosas, y una de esas cosas es que el privado se sienta acompañado”, sostuvo.

Montenegro también recordó que el actual Parque Industrial General Savio de ruta 88 trabaja a tope y que ya hay gestiones para crear un “segundo Parque Industrial”. “Muchos creen que Mar del Plata sólo tiene que ver con el turismo, y es la ciudad industrial más importante de la Provincia”, aseveró.

El jefe comunal, que aspira a la reelección, también repasó algunos ejes de gestión durante su discurso: “Yo me propuse terminar con menos gente que la que había en el municipio cuando llegué y esto fue una apuesta, sobre todo tratando que la mayor cantidad gente que estaba atrás de un escritorio estuviera en áreas de servicio. Nos bajamos los sueldos, cedimos los aguinaldos, y en la pandemia también tomamos la decisión de mantener la ciudad abierta”.

“Acá te decían todo que no, te prohibían todo, estaban prohibido los decks, no se podía destilar gin, tampoco hacer carreras de motos en la playa y a mí me llegaron a denunciar penalmente. Lo digo para que tomemos dimensión de lo que pasaba”, recordó, y agregó: “Nosotros tomamos la decisión de que se transforme Mar del Plata en la ciudad del sí. Los marplatenses te lo exigen”.

Montenegro, al finalizar, garantizó que “la ciudad está delante” de todas sus decisiones: “Mi ciudad está delante de todo lo que se me ocurre, y ser intendente de mi ciudad es el logro profesional más importante que tuvo. El logro personal más grande son mi familia y mis 6 hijos, pero el logro profesional es poder ser intendente de la ciudad donde nací. Mar del Plata me dio mucho, y por eso creo que ahora le tengo que dar todo”.

El coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (Peyra 2023) reúne a más de 400 dirigentes de la política y el mundo empresarial de todo el país en el UTHGRA Sasso Hotel. Este año, fue bautizado Antonio Néstor “Quique” Cabrales, en homenaje al empresario cafetero que falleció a los 85 años en mayo. Organizado por Greco Group, el encuentro abre una oportunidad única para conocer las últimas novedades del sector.