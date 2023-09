Bombazo: Wanda Nara anunció que va a estar en el Bailando y L-Gante la felicitó

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió a todos anunciando que va a estar en “Ballando con le stelle”, la versión italiana del famoso certamen que en la Argentina conduce Marcelo Tinelli.

Mediante un video, la mediática "denunció" a la conductora del show, por olvidarse de ella al enumerar a los participantes de la nueva temporada del show. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí”, expresó Wanda en un fluido italiano.

“Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, dijo la conductora y empresaria argentina que está instalada nuevamente en Turquía, junto a sus hijos y Mauro Icardi.

“Milly” es Milly Carlucci, histórica conductora del formato en Italia desde el 2005. Desde la cuenta oficial del “Bailando” italiano explicaron que, en realidad, la conductora no se olvidó de Wanda, sino que era la gran sorpresa del certamen. “Será una temporada de STRE-PI-TO-SA”, auguran desde la cuenta oficial del certamen.

Debido al problema de salud que enfrenta Nara, muchos se preguntan si la suya será una participación a largo plazo o una aparición de una noche, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.

El show ya confirmó la participación de Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan y Lino Banfi.

Esta no es la primera vez de Wanda Nara en el show italiano. En el 2022, la mujer de Mauro Icardi participó del programa como “bailarina de una noche”, junto a Antonio Berardi. En esa oportunidad, la “showgirl”, tal como la presentaron en el programa, bailó bachata.

Luego, en el 2011, la mediática participó del Bailando junto a Pier Frtizche, que, lamentablemente, murió en el 2018, a los 42, tras haber padecido una durísima enfermedad. Wanda, aquel año, tuvo que dejar el certamen porque estaba embarazada de Benedicto, el tercer hijo que tuvo con Maxi López.

El comentario de L-Gante

Apenas unos días después de recuperar su libertad tras 3 meses detenido en la DDI de Quilmes, L-Gante confirmó que había vivido un romance con Wanda Nara en el último paso de la mediática por la Argentina, cuando tuvo un impasse con su marido, Mauro Icardi.

“Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama. Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, afirmó en el programa de Cross Over de Vorterix.

“¿Hablaste con Wanda?”, preguntó el conductor. “¿Al salir? Sí, piola, mantengo siempre el contacto, re de 10″, agregó el cantante de RKT el pasado 15 de septiembre.

Ahora, parece reafirmar su vínculo de amistad con la mediática, a quien celebró por su regreso al Bailando de Italia. "De una", comentó Elián en el posteo de la cuenta oficial del show con el que anunciaron la participación de Wanda.

Durante su larga detención, el cantante había tenido algunos picantes idas y vueltas con Icardi en las redes sociales, luego de que en unas canciones insinuara una referencia al futbolista. "Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul", reza la letra de uno de sus nuevos temas.

Desde Turquía, el esposo de Wanda no demoró en hacerse cargo del "palito" y responderle por la misma vía. "Por acá... renegando en Estambul", escribió en Instagram junto a una foto de su familia ingresando al estadio de su equipo, el Galatasaray, con algunos emojis y etiquetando a su esposa.