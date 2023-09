"Estamos construyendo una nueva Mar del Plata donde quienes no nos elegían nos están redescubriendo"

Ante la presencia de más de 400 dirigentes de todo el país, referentes del sector destacaron este miércoles en el coloquio Peyre 2023 el reposicionamiento turístico que logró consolidar Mar del Plata en el último tiempo a partir del "boom" que experimentaron las industrias del entretenimiento y la construcción.

"Somos una ciudad de entretenimiento, sin duda, y estamos teniendo un nivel de fiestas que no se ven en ningún lado. Hay una oferta de arquitectura, cultura, teatro, música, gastronomía, y todo eso viene acompañado por las destilerías, bodegas, el cordón frutihortícola y un Parque Industrial desbordado, donde ahora incluso llega Lamb Weston, una de las multinacionales más grandes", celebró Florencia Miconi, CEO de Imasa Constructora.

A redescubrir Mar del Plata

La empresaria, que encabezó uno de los paneles centrales junto al prestigioso arquitecto Jerónimo Mariani y el secretario de Obras Públicas Jorge González, reconoció que es "clave" alentar la "sinergia público privada para potenciar" el crecimiento y desarrollo de Mar del Plata. “Hoy estamos construyendo una nueva Mar del Plata, donde los nietos de quienes nos elegían nos redescubrieron y con ellos vienen sus padres”, resaltó.

Jerónimo Mariani, una de las piezas claves del prestigioso estudio Mariani Pérez Maraviglia Cañadas. Foto: 0223.

"Todos somos responsables a la hora de lograr que Mar del Plata trascienda. Mar del Plata está vibrando, y no hay que perder esto que está pasando. Los marplatenses no podemos perder la oportunidad de ser una ciudad de 12 meses, una ciudad que no sólo es para el turismo sino para vivir", alentó la presidenta del Centro de Constructores y Anexos.

La nueva "Coca Cola"

Mariani compartió una mirada en la misma sintonía y consideró que la ciudad "hoy está más atractiva en una posición aventajada" con respecto a otros destinos. Como suele hacer en cada una de sus exposiciones, el arquitecto realizó un breve recorrido por las distintas etapas arquitectónicas que atravesó "La Feliz" y adelantó el comienzo de otro proceso histórico.

"Siempre me gusta destacar la historia exitosa que tuvo la ciudad en términos de desarrollo. Probablemente, Mar del Plata es una de las ciudades más exitosas de Sudamérica porque muy pocas ciudades lograron triunfar en momentos tan distintos. Primero conocimos una Mar del Plata aristócrática, con la Rambla Francesa, y después hubo una segunda Mar del Plata masiva, con La Rambla de Bustillo. Y ahora estamos tratando de explotar todo lo que se puede buscar en términos de juventud y desarrollo", auguró.

Florencia Miconi destacó la nueva faceta que desarrolla Mar del Plata en vistas a su 150| aniversario. Foto: 0223.

Miconi, por su parte, sostuvo que esta "tercera Mar del Plata es una sinergia de las primeras dos pero fuertemente reconvertida en una ciudad de entretenimiento". "Esto hizo que los nietos vengan a la ciudad como lo hacían sus abuelos y con ellos también traen a los padres, que es una generación que había dejado de venir a Mar del Plata", valoró, y ponderó: "Esta tercera Mar del Plata es una síntesis superadora de las otras dos: es una ciudad moderna y vibrante. Es como la Coca Cola porque tiene ofertas para todos los gustos. No excluimos a nadie".

La ejecutiva de Imasa apostó por potenciar este perfil de cara al próximo 10 de febrero, la fecha en la que Mar del Plata celebrará su aniversario número 150. "Va a ser una oportunidad para festejar lo logrado y lo que se viene. La ciudad tiene todo y ante todo una ciudadanía orgullosa con un gran sentido de pertenencia", reconoció, y recordó la fuerte inversión que se proyecta con el Distrito de Arte y Diseño que se emplazará en Juan B. Justo y Edison: "Aspiramos a que el DAD sea el símbolo de esta tercera Mar del Plata, una ciudad joven, con gastronomía, entretenimiento, arte y diseño".

Así sería el "Puerto Madero marplatense" que promete renovar la cara de un importante sector de Mar del Plata.

La obra privada, el principal motor de la construcción en Mar del Plata

En su intervención, Jorge González, el secretario de Obras del municipio, también felicitó "a los privados y a todos los actores de la industria de la construcción que plantean un nuevo desafío permanentemente". Con el impulso de la obra privada, que hoy acapara el 97% de la actividad que muestra la industria a nivel local, General Pueyrredon batió un récord de metros cuadrados en construcción por segundo año consecutivo y es el tercer destino con mayor nivel de obras, siendo superado sólo por La Plata y Capital Federal.

Jorge González reivindicó el gran aporte a Mar del Plata de los empresarios de la construcción. Foto: 0223.

"Tratamos de hacer la gestión más fácil y rápida. Hay tres grandes proyectos que ya han sido aprobados en el Concejo Deliberante en un tiempo menor a 7 meses, cuando antes demoraban varios años, y aspiramos a más. Durante la pospandemia trabajamos con los colegios profesionales, con la Universidad, con gente de la industria, y así logramos hacer una ordenanza que hoy nos ubica como la tercera ciudad del país con más construcción privada pero este 'boom' hay que sostenerlo", expresó el funcionario que ocupa el gabinete del intendente Guillermo Montenegro.

El coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (Peyra 2023) reunió en su cuarta a edición a más de 400 dirigentes de la política y el mundo empresarial de todo el país en el UTHGRA Sasso Hotel. Este año, fue bautizado Antonio Néstor “Quique” Cabrales, en homenaje al histórico empresario cafetero que falleció a los 85 años en mayo. Organizado por Greco Group, el encuentro volvió a abrir una oportunidad única para conocer las últimas novedades del sector.