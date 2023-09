Fuerte advertencia de Melconian: "Si dolarizamos como dice Milei, vamos a una hiperinflación"

El economista Carlos Melconian pronosticó este miércoles un escenario de hiperinflación frente a las políticas que propone el candidato presidencial Javier Milei y consideró que la plataforma electoral de gobierno del líder libertario representa un “salto al vacío” para el país.

Al exponer este miércoles por el coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (Peyra 2023) que se organiza en Mar del Plata, el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea se despachó con fuertes críticas contra el dirigente de ultraderecha de La Libertad Avanza.

En primer lugar, Melconian dijo que Milei “no es libertario porque tiene rasgos autoritarios” y aseguró que sería un rotundo fracaso la política de dolarización. “Los liberales tienen que saber que con eso nos vamos a una híper. Este país no consigue 60 mil palos ni en pedo, y no por Milei sino por nuestro país”, señaló, y agregó: “Acá no hay ningún lugar para motosierras”.

“Lo peor que le puede pasar al sistema es que aparezca un antisistema porque es un salto al vacío. Yo también estoy cansado y aburrido de la falta de oxigenación. Continuemos con la oxigenación. Eso es central”, dijo el hombre que ya fue elegido por la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para hacerse cargo del Ministerio de Economía en caso de llegar a la presidencia.

Según Melconian, el remedio para “que los pibes no se vayan y se recupere el crédito” pasa por “matar a la inflación”. “El discurso mediático se fumó la bimonetariedad y la dolarización pero acá el punto central pasa por otro lado. Para matar a la inflación, hay que cerrar el déficit. Si cerramos el déficit, bajamos la emisión y ahí empezamos cero a cero”, opinó.

Previo a lo que será su viaje de las próximas horas con destino a Nueva York, el expresidente del Banco Nación aseguró que su plan económica pondera la “estabilidad” en el mediano y largo plazo y adelantó que, en caso de llegar al Gobierno con Bullrich, presentará 12 proyectos con reformas estructurales a partir del 10 de diciembre y que reducirá a 8 los ministerios de la administración nacional.

“Yo dije hace un año en este mismo coloquio que con Massa no alcanza, y no me equivoqué. Pero no alcanza con Massa, con Melconian, con Cavallo, con Lavagna, con Pinedo, ni con todo lo que te imagines porque el dueño de la pelota es la política. Vivimos un régimen democrático donde la gente vota al político, y hay un sistema, y cuando el sistema está mal, hay que oxigenarlo”, reiteró.

El coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (Peyra 2023) reúne a más de 400 dirigentes de la política y el mundo empresarial de todo el país en el UTHGRA Sasso Hotel. Este año, fue bautizado Antonio Néstor “Quique” Cabrales, en homenaje al empresario cafetero que falleció a los 85 años en mayo. Organizado por Greco Group, el encuentro abre una oportunidad única para conocer las últimas novedades del sector.