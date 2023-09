Con impactantes imágenes aéreas, ambientalistas piden que liberen a la orca de Mundo Marino

Las imágenes son impactantes y hablan por sí mismas. La orca "Kshmenk" vive desde hace tres décadas cautiva en las pequeñas piletas de un acuario y, mediante la publicación de dos fuertes videos aéreos, una ONG internacional denunció su preocupante estado de salud y pidió en las últimas horas su inmediata liberación.

En todas sus redes sociales, los responsables de "Urgent Seas" compartieron las grabaciones obtenidas mediante drones en el famoso acuario de San Clemente del Tuyú y denunciaron: "Este video fue tomado el 23 de septiembre de 2023 sobre Mundo Marino, en Argentina. Kshamenk, una orca macho de 35 años, apenas se puede ver mientras nada bajo la superficie de las malas condiciones del tanque".

"Kshmenk" -que debe su nombre al vocablo de origen fueguino que en idioma ona significa orca- es la única de su especie que continúa en cautiverio en todo Sudamérica y uno de los pocos machos en esa situación en todo el mundo. Permanece atrapada, en un reducido espacio, desde el 19 de febrero de 1992, cuando fue comprada por los dueños de Mundo Marino, por lo que sólo gozó de su vida silvestre en el mar durante 5 años.

Además, los ambientalistas remarcaron que "ha estado sin otro compañero orca desde 2000", cuando murió Belén, una hembra que estaba preñada de 4 meses y falleció a causa de una infección renal.

En una segunda publicación, la ONG posteó otro video de formato "timelapse" que aseguran fue tomado el pasado 24 de septiembre durante 10 minutos, que se aceleraron a 30 segundos para poder ser compartido. "Kshamenk, su orca cautiva de 35 años, no se mueve. No se encuentra bien y necesita ayuda inmediata. Debemos crear conciencia sobre su peligrosa existencia".

No es la primera vez que los proteccionistas de animales ponen el foco en las condiciones de vida del cetáceo. En septiembre de 2022 se viralizaron en las redes sociales videos de espectadores que alertaron a científicos internacionales sobre el estado “demacrado” de la orca. Juntaron firmas y, un mes después, presentaron en el Senado de la Nación un proyecto de ley para prohibir los espectáculos de animales marinos en cautiverio, que aún no fue tratado.

En aquel entonces, en diálogo con TN, Dalila Lewis, fundadora de la agrupación “Activistas Animalistas de la Costa” que vive en Mar de Ajó, aseguró que “expertos veterinarios de ONGs internacionales -como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) y Dolphin Project- alertaron sobre la forma de ´cacahuate´ de la cabeza de Kshamenk. Este es un claro indicio de un estado corporal demacrado como resultado de una enfermedad avanzada o de una falta de alimento prolongada. Una o varias enfermedades, puede que muy graves, que podrían llevarla a la muerte”.

Por su parte, las autoridades de Mundo Marino habian desmentido las denuncias sobre el estado de salud de la orca. “La información que circula en las redes sociales sobre supuestos problemas de salud de Kshamenk es falsa. Él se encuentra en perfectas condiciones. Para llegar a esa conclusión, se realizan controles mensuales como parte de un plan de medicina preventiva”, informaron en octubre de 2022.

El proyecto de ley

“La realidad de Kshamenk es la misma que viven otras especies de animales marinos silvestres, como delfines, lobos de mar, pingüinos y tortugas marinas, en acuarios que montan espectáculos con ellos en lugar de rehabilitarlos y restablecerlos a su hábitat natural, causándoles a estos seres sintientes múltiples daños y sufrimiento”, señala en sus fundamentos el proyecto de ley que impulsa la senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) en el Congreso que cuenta con 600.000 firmas de change.org.

El texto del proyecto prohíbe "en todo el territorio de la República Argentina, toda acción que promueva o implique promoción, fomento, financiamiento, organización, facilitación o realización de espectáculos con animales marinos silvestres", así como también "la exhibición forzada, el cautiverio, semicautiverio, encierro o confinamiento y su exhibición de animales marinos silvestres incluyendo mamíferos, aves, anfibios y reptiles".

"Kshamenk" es la única orca en cautiverio en toda Sudamérica.

Por otro lado, exceptúa "exclusivamente los casos en que el fin u objetivo único del cautiverio sea la recuperación y rehabilitación para la liberación, introducción, reintroducción o reinserción en hábitats naturales" y establece multas, clausuras y hasta penas de prisión para quienes incumplan.

Según el último relevamiento, en 2019 había unos 223 animales marinos en cautiverio entre los dos oceanarios -Mundo Marino y Aquarium-más grandes del país, ubicados en la Costa Atlántica.

El texto es impulsado por las organizaciones Derechos Animales Marinos, Equipo judicial Sandra, Proyecto Galgo Argentina y Activistas Animalistas de La Costa. A su vez, recibió las firmas de los senadores Antonio José Rosas, Sergio Napoleón Leavy, María Inés Pilatti Vergara, María Eugenia Catalfamo, Carlos Alberto Linares, Ricardo Antonio Guerra, Adolfo Rodríguez Saá, María Eugenia Duré, Oscar Parrilli y María Clara Del Valle Vega.