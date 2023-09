Cuattromo cruzó a Grindetti en un hilo de X y defendió la solvencia del Banco Provincia y Cuenta DNI

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, defendió la solvencia de la banca oficial y destacó la asistencia financiera brindada a las pequeñas y medianas empresas del territorio bonaerense.

Cuattromo publicó hoy un hilo en la red X en el que detalló las acciones del banco que preside y de este modo contestó y rechazó las declaraciones del candidato a Gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, que había afirmado que el Banco Provincia "genera inflación y financia el consumo".

"Hola @Nestorgrindetti, te dejo unos datos porque me parece que no estás bien asesorado. Y de paso, ¿Entendí mal o querés eliminar los beneficios de #CuentaDNI y las tarjetas de @bancoprovincia?", replicó Cuattromo en su cuenta oficial en la red social X.

AL respecto, explicó: "Nunca dimos tanto crédito a la producción. Desde 2020 prestamos $2 billones ($5 billones ajustados por inflación) a 25 mil empresas".

"Superamos los máximos niveles de market share de 2015, desplomados durante el gobierno de Macri y Vidal. Construir lleva más tiempo que destruir", detalló en un posteo en el que compartió un cuadro estadístico.

Juan Cuattromo cruzó a Grindetti en un hilo de X. Foto: 0223.

Dirigiéndose al candidato de la oposición expresó: "Mirá el impacto que tiene la asistencia a los sectores productivos que este año 9 de cada 10 préstamos del Banco fueron a las empresas".

"Dentro de ese segmento, el 81% fue para las pymes y el 80% con tasas atenuadas, es decir por debajo de la inflación", afirmó.

Cuattromo aclaró además que " #CuentaDNI es una herramienta de inclusión digital inédita, con más de 7,4 millones de personas usuarias y 120 mil puntos de venta que la usan en todo el territorio de la Provincia. Eso es ayuda a familias y comerciantes".

También planteó a Grindetti: "¿Sabés por qué podemos hacer todo esto? Porque tenemos un banco solvente como nunca antes. Desde que asumimos nos propusimos cuidar al banco. Y eso es promover el rol transformador del Estado".

"Tan inclusivo es el banco que en #Lanús incrementamos la presencia con cajeros en el Hospital Melo y en Monte Chingolo, donde no había ningún servicio financiero. Si recorrés el distrito sabés que la banca privada no va allí donde no hay rentabilidad", concluyó.