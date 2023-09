Dos candidatos de la lista de Etchevarren integran el directorio de la agencia envuelta en un escándalo

El escándalo de "Sin Escalas", la agencia de viajes de Dolores que estafó a centenares de clientes que habían adquirido packs turísticos para el verano, sigue dando tela para cortar. Después que el fraude tomara estado público con la repentina partida de sus dueños, se conocieron más detalles del funcionamiento interno de la empresa.

Así se pudo saber que dos nombres que ocupan distintos roles en el directorio de la firma son también candidatos a concejales en la lista de Camilo Etchevarren, el actual intendente de Juntos por el Cambio que busca la reelección.

Uno de esos nombres es el de María Eugenia Guerbi. En su perfil profesional de Linkedin, se presenta como "Gerente" de Sin Escalas SRL. Actualmente, figura también como candidata a concejal suplente de JxC. Guerbi es contadora y durante poco más de tres años también se desempeñó como subdirectora del hospital San Roque de Dolores.

Etchevarren junto a Guerbi y otros funcionarios, en una tensa conferencia de prensa que brindó en septiembre de 2019 por la polémica salida de Jorge Sepero de la dirección del hospital. Foto: archivo 0223.

El otro nombre es el de Jorge Rossi, quinto candidato a concejal titular de la lista oficialista. El dirigente también es contador recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y trabajó para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba), según consta en su perfil de Linkedin.

Por estas horas, sigue siendo intensamente buscado Ángel Cerillano, quien es identificado como el titular de Sin Escalas. Otros socios involucrados son Juan José Figueroa y Carolina Soledad Lara, quienes fueron escrachados en las redes de la misma empresa.

Este es Jorge Rossi.

Qué pasó

El escándalo estalló esta semana días ante la repentina desaparición de Cerillano. El dueño escapó de un momento a otro, vació las cuentas, y ahora hay centenares de personas desesperadas por saber qué pasara con el dinero que pagaron para acceder a los paquetes turísticos que incluían destinos nacionales e internacionales.

Daiana Musa, una abogada de Buenos Aires que también fue estafada por la empresa, impulsa una denuncia penal en conjunto que formalizará en las próximas horas. Todavía no tiene claro el universo total de la estafa pero sí confirmó que está en contacto con unas 400 personas.

“Dicen que el dueño se fue con 15 millones de dólares y que supuestamente está en Uruguay pero son todos rumores y no hay nada confirmado. Lo que sí puedo decir que ya estoy hablando con 200 damnificados e igual me quedo corta porque un montón de gente también me escribe por Instagram y hay otro grupo con casi 200 personas. Hay gente de Uruguay, de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires”, enumeró, en diálogo con este medio.

Entre los damnificados hay varias personas de Mar del Plata. Una profesional de ciudad, por ejemplo, había comprado dos paquetes con vuelos y estadía para viajar a Cuba y perdió 2 mil dólares. También está la historia de Majo Garufi, reconocida periodista de espectáculos a nivel local, que perdió el viaje que había pagado con la ilusión de conocer las Cataratas del Iguazú.