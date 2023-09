Persecución de película: robaron, huyeron a toda velocidad, chocaron, volcaron y fueron detenidos

Dos delincuentes protagonizaron una persecución de película tras un robo del que huyeron a toda velocidad y que concluyó con un choque, un vuelco y la posterior detención de los hombres.

La impactante secuencia fue captada en video por la cámara de uno de los patrulleros que seguían a los ladrones por la autopista Panamericana, en el marco de un operativo cerrojo montado por la Policía Bonaerense.

La persecución -que fue el 2 de septiembre pasado, pero se conoció recién este jueves- comenzó en la localidad bonaerense de San Isidro y terminó cerca del ramal Tigre de esa vía rápida. "No paran, no paran", se escucha gritar a los oficiales dentro del vehículo, mientras no perdían de vista a la camioneta que había sido robada y en la que se movilizaban los delincuentes.

Uno de los delincuentes escapó a pie tras el choque, pero fue detenido.

El hecho llegó a su fin con un impresionante choque y vuelco, que quedó grabado en el video. Al tomar una de las salidas de la autopista -en donde un cartel advertía que la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora- el rodado mordió el cordón de la vereda e impactó contra una estructura metálica que había sobre la vereda. Luego, la camioneta dio un vuelco y voló por el aire, chocando finalmente con otras dos camionetas que esperaban que cambiara el semáforo en una calle colectora.

Sin darse por vencido, el delincuente que manejaba salió corriendo del vehículo y fue aprehendido a los pocos metros por la policía. "Masculino se da a la fuga. Buzo azul y pantalón verde", se escucha dar aviso a una oficial, que fue finalmente quien lo capturó.

Según informaron fuentes policiales, ambos hombres terminaron detenidos y contaban con antecedentes penales. Por otro lado, tres personas que circulaban en los rodados que fueron chocados resultaron con heridas leves debido al impacto.