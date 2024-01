Violento choque: un conductor no tenía registro y el otro dio positivo de alcoholemia

Un violento choque ocurrió esta mañana en la intersección de Calaza y Rivadavia, donde Ford EcoSport color blanco conducido por un hombre de 38 años, chocó de lleno contra vehículo Chevrolet Classic color blanco manejado por un sujeto de 43 años.

Al ocurrir en vía pública, una ambulancia del SAME asistió en el lugar para atender a los involucrados pero no fueron trasladados al no presentar heridas de gravedad, por lo que tampoco se hizo presente la Policía Científica.

Uno de los hombres no tenía registro y el otro estaba alcoholizado.

Rápidamente asistió personal de Tránsito municipal que se encontró con una sorpresa: ambos conductores se encontraban en infracción. Por un lado, se realizó el test de alcoholemia a uno de los hombres, que dio como resultado 0,23 gramos de alcohol por litro en sangre. Por otra parte, quien manejaba el Ford no tenía registro de conducir y la cédula estaba vencida.

Ambos vehículos fueron secuestrados.

De esta manera, las autoridades decidieron secuestrar ambos vehículos. Por disposición del fiscal Pablo Cistoldi, de la UFI n°11, se notificó al hombre de 38 años por lesiones culposas sin necesidad de detenerlo.