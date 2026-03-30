Tres internaciones en un mes: Santiago se encuentra en estado crítico y su familia pide ayuda urgente

Santiago está internado por una neumonía producto de un virus vinculado con el Covid.

Tras 70 operaciones, Santiago continúa peleando por su vida. El martes fue internado por tercera vez en un mes con un cuadro crítico vinculado a un virus que le produjo una neumonía.

A sus 32 años, sufre diez patologías diferentes entre las que se encuentran epilepsia reflectaría, convulsiones, atrofia muscular, espina bífida, problemas en la médula, entre otras afecciones. Ante la fragilidad de su cuerpo, las infecciones son más recurrentes y las internaciones más largas.

El 24 de marzo Santiago ingresó a la guardia con temperatura alta y una infección renal. "Le encontraron una neumonía, y por cultivos, determinaron que tiene un rinovirus, asociado al Covid", contó con mucho dolor su mamá, Julieta, en diálogo con 0223.

La internación requiere cuidados complejos y se encuentra en aislamiento por estar inmunocomprometido. "Le hicieron un estudio para saber cómo están sus órganos, el trasplante y el riñón nativo que es el que más provoca infecciones porque hay líquido", explicó Julieta.

A la tensión por el estado de salud de Santiago, se suma que su madre está sin trabajo y tiene que afrontar gastos de alquiler, alimentos y transporte: "Es desesperante esta situación y encima es una internación tras otra con infecciones cada vez más seguidas".

Los gastos para asegurar el bienestar de Santiago son de aproximadamente un millón de pesos por mes. A este número se suman las consultas médicas cuando su obra social, Ioma, no las cubre.

Para poder afrontar los costos, Julieta lanzó una rifa a mil pesos el valor del número y con ocho premios disponibles. "Yo estoy sola en esto, debo dos meses de expensas, hay días que literalmente no como para pagar sus consultas y que no le falten insumos".

Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al 2235250251, transferir al alias gladiadores 2392 al nombre de Miriam Julieta Torres Zicarelli o escribir a la cuenta de Instagram @Santyelgladiador.