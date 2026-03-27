Contrató un traslado para castrar a su perro y lo perdieron: lo busca toda la ciudad
Bebé es trompudo, orejón y miedoso. El 17 de marzo su adoptante contrató un servicio de traslado para castrarlo y los responsables de llevarlo a destino lo perdieron. Lo busca desesperadamente.
Por Redacción 0223
PARA 0223
“Orejón, trompudo y miedoso” Así describe Rocío Casse a Bebe, su perro mestizo que el 17 de marzo entregó a “Lunula Flo” una familia de rescatistas que Contactó por Facebook que ofrecía servicio de traslado para castración de perros y gatos.
En principio todo parecía transcurrir por los carriles normales: pasaron a buscar a Bebe por su domicilio y lo llevaron para la intervención quirúrgica pero esta nunca se realizó.
El 18 de marzo, Bebé se escapó y dos días más tarde los responsables de Lunula Flo se contactaron con Rocío para informarle que, durante el traslado, Bebe se había asustado, había mordido a los rescatistas y se había escapado. Entonces, la adoptante del perro comenzó una campaña para recuperar a su mascota que considera parte de la familia.
“Bebe es muy miedoso y nunca ha mordido. Desde ese momento no tengo ninguna novedad y sigue sin aparecer”, detalló Rocío, quien no tuvo novedades de su mascota hasta este martes que vieron a Bebe en inmediaciones Champagnat y Libertad, pero no lograron retenerlo.
“Bebe es orejón, trompudo, miedoso, tiene cola de zorro y pelo largo negro”, detalló la joven que pidió que si lo ven, lo retengan y, considerando que es un perro miedoso pidió que no traten de agarrarlo “corriéndolo” ni se acerquen a él de forma brusca. “Si lo ves, llamá urgente al 223 437 8813”, pidió desesperada.
