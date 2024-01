LoveRun le puso el broche a 2023 con una espectacular edición

El récord de inscriptos, el acompañamiento de un mañana espléndida de sol y la buena energía de todos se unieron para conformar, hasta ahora, la mejor edición de la correcaminata solidiaria de la ONG Palestra. Por la convocatoria (récord de inscriptos y de participantes), por la excelente predisposición a pasarla bien y ayudar, por las condiciones climáticas, por la energía increíble de una mañana perfecta, la quinta edición de LoveRun Palestra resultó inolvidable.

Este domingo, desde bien temprano, la música, el color y la fuerte presencia de la solidaridad abrazando el sueño de Palestra propiciaron una postal única en el Corredor Saludable. Marplatenses y turistas dieron el presente para ser partícipes de una fiesta que tuvo de todo, con epicentro en Plaza España. "Empezar así el año nos da una esperanza enorme. Estoy feliz con Palestra, con LoveRun, con toda la gente que apoyó, con lo que viene y con lo que se va a construir. Nunca hubiera imaginado el impacto que nos ha dado la correcaminata, nunca habíamos tenido la oportunidad de hacernos visibles ni plantearnos objetivos antes de la existencia de LoveRun. Estoy sorprenda y también muy agradecida", expresó emocionada la presidenta de la ONG, Guillermina Graciano.

La conducción del evento fue responsabilidad de Javier Teti y Florencia Cordero, quienes con su habitual profesionalismo fueron el punto de partida para configurar un evento integral y de calidad, tal como se planteó como propósito la organización desde la primera edición.

Ellos le dieron paso a Chechu Rivero y Carina Sosa, los encargados de la entrada en calor, a la que no le faltó baile ni despliegue, como para cargar de ánimo a los participantes antes de iniciar el recorrido de 5K, hacia la rotonda de avenida Constitución y regreso, siempre por el paisaje maravilloso de la costa marplatense. Luego de completarse el recorrido, a ambos se les sumó Óscar Miranda para los ejercicios de vuelta a la calma, que también tuvieron su sesión correspondiente de baile. La predisposición de la gente fue excelente y se merecía todo para disfrutar al máximo. Mientras varios de los chicos del Hogar se sumaron al recorrido, el resto del staff permaneció en la zona de llegada para alentar sin parar a cada uno de los correcaminantes que fueron arribando a la meta y para provocar una emoción bien grande en sus corazones.

LoveRun Palestra, tal como sucede desde su primera edición, contó con la coordinación general de la profesora Lila Pintos, quien calificó a la versión 2023 de la correcaminata como "impresionante. Nos tocó un día especial, vino mucha más gente que año pasado, sumamos recursos, sumamos voluntades. El balance es 100% positivo. Palestra cada vez se conoce más, se conecta más y ampliamos nuestra red para poder recibir más ayuda. Eso es lo más importante", aseguró.

El evento tuvo la más alta calidad de sonido, cortesía de Congress Rental, y los participantes contaron con hidratación y frutas en el sector de llegada, carpas de servicios, stands de emprendedores, guardarropas y custodia de bicicletas (ambos gratuitos) y la disponibilidad de vasos reutilizables, para reafirmar el compromiso de la ONG con la sostenibilidad y el cuidado del ambiente.

Acompañaron esta edición de LoveRun el concejal Ricardo Liceaga Viñas, el presidente del Emder, Sebastián D'Andrea, el director general de Cultura, Francisco Taverna, el senador provincial Ariel Martínez Bordaisco y el director general de Infraestructura del Emder, Martín Rosales, entre otras autoridades. Y se entregaron distinciones especiales a Germán Cabrales, en representación de la firma Cabrales, y a Pablo Arauz Peralta Ramos, tataranieto de Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata, en el inicio del año del 150° aniversario de la ciudad.

La gran sorpresa para todos los presentes la ofreció la llegada del actor, músico y poseedor de un carisma fabuloso, Facundo Arana, quien acercó también los saludos de Mika Rescatista de animales. Ambos son considerados y estimados como "Palestra lovers". Cuando se agradeció su presencia, el multifacético artista no dudó en señalar: "El agradecido soy yo. Es un honor estar acá. No podía permitirme no venir a verlos porque valoro todo lo que hace Palestra y con la dedicación que lo hace". Y ratificando su permanente compromiso con las causas solidarias, se quedó un rato colaborando con las entregas a los ganadores de los muy buenos sorteos que obsequiaron las firmas auspiciantes.

La edición 2023 de la correcaminata destinará los recursos obtenidos al fortalecimiento del Club Deportivo Palestra, al que concurren unos 700 adolescentes y jóvenes. Allí se desarrollan las disciplinas vóleibol, atletismo, natación y surf. Y para 2024 se planifica incorporar hockey sobre césped, cestobol, pádel, y quizás alguna más, además de iniciar el proyecto de construcción de la sede, en los terrenos adyacentes a la sede del Centro de Día, ubicado en Cerrito 1280, los cuales fueron donados por la familia Minteguiaga.

En el cierre, los integrantes del staff de organización expresaron un profundo agradecimiento al gobierno municipal y sus entes descentralizados, así como a cada uno de los sponsors, sin cuyos aportes, esta iniciativa no sería posible.

Para más información se puede consultar en Instagram @loverunpalestra