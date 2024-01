Paro en Mar del Plata: acampe y olla popular de movimientos sociales con gran despliegue de gremios

En el marco del paro general de la CGT, el cual está acompañado por diferentes gremios, como así también movimientos sociales, en Mar del Plata se presenta con una "olla popular y acampe" frente al Municipio (Hipólito Yrigoyen 1627) por parte del los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Además, pasadas las 12 del mediodía comenzaron a llegar integrantes de distintos sindicatos.

En una entrevista con 0223, Amelia Carabajal, referente del MTR, explicó que buscan realizar un llamado “al resto del pueblo, no solo a los que salen con los sindicatos", ya que estos, a su entender, no representarían a la totalidad de los trabajadores. Además, Amelia detalló que otro de los objetivos para dicha movilización es "no permitir que la Ley Ómnibus se lleve a cabo, ni ningún ajuste".

Por otro lado, la referente de la organización social describió a la ciudad de Mar del Plata como la "capital de la desocupación", y agregó que “muchos de los trabajadores se encuentran trabajando en negro”. Por lo cual, dicha movilización es de carácter "activo" para continuar llamando a otros sectores para comunicarle al presidente Javier Milei: "No permitir que nos siga ajustando".

Con respecto a la olla popular, Amelia explica que acamparán en frente de la Municipalidad y realizarán una asamblea para debatir sobre el ajuste de la Ley Ómnibus. Respecto a la "falta de mercadería" que no se les brinda desde octubre de 2023, la dirigente admitió que si bien "están abiertos al diálogo", la respuesta que obtuvieron desde la Nación es que "no hay plata", lo cual dificulta el "poder llevar un plato de comida a la mesas".

En ese marco, se preparó una convocatoria multitudinaria en la zona de la avenida Colón e Independencia, desde algunas agrupaciones se trasladaron hasta la zona del monumento al General San Martín, en pleno centro, para la lectura de un documento. En base a esto, la referente del MTR manifestó que no formarán parte de ella, aunque apoyan a dichas organizaciones, particularmente a los docentes y auxiliares que se encuentran “afectados por todo lo que está pasando con Ioma”.