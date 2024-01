¿Se fue de "Copas" estando enfermo?

El atacante inglés, Marcus Rashford, que siempre fue un jugador ejemplar por sus acciones tanto dentro como fuera de las canchas; fue noticia porque le mintió al Manchester United y terminó siendo el protagonista de una noche descontrolada.

Según comentó el diario The Sun, Marcus le habría indicado al club de Old Trafford que estaba enfermo, y por ende no podía participar del entrenamiento y del triunfo de los "Red Devils" 4-2 ante el Newport County por la cuarta ronda de la FA Cup. Pero el jugador mintió y terminó siendo partícipe de una cadena de sucesos durante 12 horas en la que incluyo alcohol, escándalos y hasta su propio desmayo a las 3 de la mañana.

Según reveló la camarera del bar al que acudio la estrella: “Estaba con dos hombres y dos mujeres. Una era claramente una amiga y la otra chica era francesa y muy hermosa. Ella parecía estar con Marcus por la forma en que interactuaban. Ella le tocaba la rodilla y él le tocaba el brazo, pero por la conversación se notaba que no se conocían tan bien. Era como si acabara de conocerla”.

Ademas Sarah, la camarera que lo atendió, también reveló: "Bebió chupitos de tequila durante unas cuantas horas y luego lo tuvieron que llevar a un hotel donde se desplomó desmayado a las 3 de la madrugada".

Por otra parte, la gente que estuvo en el lugar detalló que Rashford tuvo comportamientos agresivos, incluyendo el lanzamiento de enormes fajos de billetes, copas y distintos elementos.

Tras estos hechos, uno de los clubes más importantes del mundo, como es el Manchester United, decidió aplicarle una multa de 800 mil dólares por los hechos que había protagonizado y además fue apartado del plantel por algunos días.