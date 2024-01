¿Se cansó Lewis Hamilton de la Formula 1?

Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, ha insinuado recientemente la posibilidad de un retiro en el corto plazo de la alta competencia, alimentando especulaciones acerca de su futuro en el mundo del automovilismo. El británico de 39 años se encuentra en un punto crítico, debatiéndose entre continuar su carrera en la F1 o colgar el casco, ya que los últimos años perdió mucho protagonismo en el circuito y además no logra ganar una carrera desde el 2021.

A pesar de tener un contrato vigente con Mercedes hasta finales de 2025, el piloto con más carreras ganadas en la historia de la categorí, reveló que este año podría marcar el fin de su trayectoria en la Fórmula 1. Según reveló el diario The Sun: “Podría retirarse este año por su relación de amor y odio con la Fórmula 1″. Y otro periódico inglés, Mirror, también fue por la misma línea y agregó: “Se comprometió a dos temporadas más al firmar un contrato hasta finales de 2025, pero admitió que podría alejarse de la F1 antes de esa fecha”.

La indecisión de Hamilton sobre su permanencia en el deporte no es reciente. Hace algunos años, había expresado dudas sobre competir más allá de los 40 años. “Eso todavía es posible. No tengo ningún plan definido para el futuro. Creo que llega un momento en el que ya has tenido suficiente. Pero el amor sigue ahí”, declaró en una entrevista que le brindóa un medio escrito dedicado a la máxima categoría al ser consultado por aquel comentario. Cabe recordar que el pasado 7 de enero, antes del inicio de la temporada 2025, el mítico piloto cumplió cuarenta años.

La temporada de Fórmula 1 de este año promete ser una de las más emocionantes, con la primera carrera programada para el 2 de marzo en Baréin. Sin embargo, esta competencia podría representar la última aparición de Hamilton en dicho circuito, aumentando la expectativa y la emoción entre los aficionados y seguidores del deporte.

Al mismo tiempo, el experimentado piloto aclaró que su decisión de abandonar la F1 no depende de lograr un octavo título mundial. “Nunca dije que un octavo título sería el punto final. Y lo que sigue a pilotar en la Fórmula 1, no lo sé. No siento necesariamente en mí el deseo de seguir activo en la Fórmula 1 durante más tiempo”, afirmó teniendo en cuenta de que luego de su derrota en la última vuelta del campeonato mundial del 2021 ante Max Verstappen, las chances de que Mercedes y el piloto en cuestión vuelvan a competir por ganar los titulos en el corto plazo no son muchas.