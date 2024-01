Alertan por "riesgo muy alto" de incendios forestales para este fin de semana

En el marco de las altas temperaturas que se viven por estas horas en Mar del Plata, más allá de los alertas amarillos por lluvias en períodos cortos, desde la Municipalidad solicitaron evitar que se generen incendios forestales.

"Desde este sábado al lunes, el índice indica que el riesgo será muy alto en General Pueyrredon", aseguraron a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Asimismo, dieron a conocer un listado de recomendaciones entre las que se encuentran: no quemar pastizales, restos de poda o residuos, no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones, y no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

Con respecto al encendido de fogatas, sugieren prenderlas sólo en áreas permitidas y, por supuesto, no olvidar apagarlas.

Ante cualquier eventualidad, están disponibles las líneas 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), y 911 (Policía). "¡Este verano evitemos que se generen incendios forestales!", agregaron.