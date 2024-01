Celebración en tiempos revueltos: Montenegro marcó la cancha en el Concejo y llegó a la Casa Rosada

La primera semana del año en Mar del Plata tuvo continuidad con el mismo frenesí con el que terminó 2023, tanto por el contexto nacional como por la intensa actividad local del Ejecutivo y del Legislativo. El comienzo del mes más fuerte en plena temporada de verano, con poca afluencia turística, no alcanzó para eclipsar los temas delicados que siguen ganando terreno en la ciudad.

La oposición sigue manifestando que "Mar del Plata no tiene un proyecto", y que "sigue sin obras ni estrategias claras" por parte de la gestión del intendente Guillermo Montenegro, a lo que se le suman críticas por el aumento de tasas del 120% con cláusula gatillo, que afirman "complica seriamente a los vecinos". Mientras tanto, el oficialismo sigue con su hoja de ruta.

Tener mayoría en el Concejo Deliberante y como "aliados", en ciertos momentos, a los dos concejales de La Libertad Avanza, le permite al jefe político de la ciudad saber que ese frente está encaminado para que avancen los proyectos propios o considerados "importantes para la ciudad".

En cuanto a los Entes y Secretarías, desde la mesa chica de Montenegro ya lo confirmaron a 0223 cuando se nombró a quienes estarán al frente de cada área en su segundo mandato, dejando claro que "se busca mejorar la gestión y un sucesor". Esto descomprime al Intendente para "salir de la ciudad en búsqueda de recursos e inversiones".

Precisamente, desde Juntos reconocieron a este medio la "importancia" de su primera visita a Casa Rosada esta semana para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de un pedido para modificar la Ley de Pesca contemplada por el Gobierno Nacional en la Ley Ómnibus.

"Salir de la ciudad en la búsqueda de recursos e inversiones", y así fue esta semana, porque desde el miércoles que Montenegro se instaló en Buenos Aires con una intensa agenda. Esto no significa que mientras tanto los marplatenses y batanenses no sigan esperando que "explote" la temporada, o que el Sindicato de Empleados Municipales esté en pie de guerra a la hora de reclamar sus haberes en tiempo y forma, porque la vida de la ciudad sigue su curso, con sus mismas problemáticas de siempre, agravadas por la coyuntura nacional, y con especial atención en exigirle más a la gestión local.

De hecho, esta semana, en esa articulación entre Ejecutivo y Legislativo, desde el Concejo Deliberante se allanó el camino para que el Intendente avance con la gestión de un giro en descubierto de $4,2 mil millones solicitado al Banco Provincia para afrontar el pago de sueldos de diciembre del personal municipal, entre otras obligaciones que la Comuna no está en condiciones de cumplir. "La plata no alcanza", reconocen en charla con 0223, en lo que perfectamente se puede interpretar como una reformulación de la desgastada expresión del Presidente Javier Milei, "no hay plata".

Este devenir de la primera semana del año, agitada por donde se la mire, llevó casi por inercia, a que tanto el Frente Renovador, como Acción Marplatense y el Frente de Todos, vuelvan a la carga con los "compromisos incumplidos del Intendente", como así también afirmando que "fue humo la reunión de Montenegro con Francos" por la Ley de Pesca. "Al otro día salió el vocero presidencial, Manuel Adorni, a desmentir lo que había dicho su propio ministro el día anterior", expresaron en charla con este medio.

Fue tal la intensidad en distintos frentes que se vivió durante los cuatro días hábiles pasados, que no llegó todavía al excel de la economía familiar de marplatenses y batanenses lo que se viene en materia de pagos, más allá de la actualización de las tasas municipales.

Dado que es una preocupación para el Intendente que pueda aumentar considerablemente la morosidad en las cuentas del Municipio, porque la escalada inflacionaria en todos los frentes posibles es casi insostenible, para tratar de reducir los impagos se adoptaron dos estrategias fuertemente cuestionadas por los ediles opositores.

El objetivo está claro, descomprimir las tasas. Para ello, trasladarán la Tasa de la Red Vial a la carga de naftas. Como lo indica la ordenanza, se trata de "un recargo del 1,86% sobre los combustibles líquidos que se carguen en las estaciones de servicio. "No solo la paga el marplatense, sino también el turista", afirmaron. Pero además, la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en General Pueyrredon (Edea), pasará a cobrarle a los usuarios el alumbrado público que hoy factura el Municipio en la TSU. Se pagará lo que se tenga que pagar, pero en distintas facturas.

Así las cosas. Días intensos, pero no de verano. "Se trata de ser creativos en esta situación", frase a la que recurren frecuentemente desde la actual gestión, lo que la mayoría de los marplatenses vienen implementando desde hace mucho tiempo en su metro cuadrado.

Al final, vamos todos por el mismo camino. Cuando el clima no ayuda y tampoco la afluencia de turistas, cuando los números no cierran y los mensajes de la política no son muy alentadores, la "creatividad" termina siendo la mejor herramienta que podemos utilizar para cuidar el bolsillo y nuestra salud mental.