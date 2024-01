Provincia dijo que transferirá los fondos y que “antes del mediodía” se debería resolver el conflicto

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, aseguró está mañana que el gobierno provincial está ejecutando en estos momentos el depósito de los subsidios que le adeudan a las empresas concesionarias del transporte, por lo que “antes del mediodía” se deberían acreditar los haberes de los chóferes que mantienen una retención de tareas en Mar del Plata y en zonas del Conurbano.

“Hay un atraso que se tendría que haber pagado el viernes, está en Tesorería, está para empezar a transferir desde hoy”, admitió el funcionario en Radio La Red, por lo que se tendría que estar resolviendo el conflicto. “Las empresas no tendrían ninguna excusa para no pagar sueldos con la transferencia que se les hace hoy desde la Provincia, no solo cubre lo que son sueldos sino también gran parte del sistema operativo”, dijo sobre los 33 mil millones que se estarán enviando a las concesionarias de todo el territorio provincial.

En el caso particular de General Pueyrredon, D´Onofrio agregó que el conflicto no es solo con los fondos provinciales, sino también también con los nacionales. “Ahí está el Fondo Compensador de Nación y hay un atraso de 3 meses”, donde detalló que “no es que no se paga, sino que Nación está pagando con un delay de tres meses. Lo he charlado con las nuevas autoridades para que se puedan liquidar esos tres meses juntos para arrancar 2024 de la mejor manera”.

Jorge D´Onofrio, funcionario de Kicillof en Transporte.

“Tengo confianza que esto va a ser antes del mediodía”, dijo sobre la acreditación del depósito provincial, por lo que aseguró que automáticamente de debería girar el dinero a los sueldos de los chóferes. “La transferencia es electrónica y una vez que la empresa tenga los fondos transfiere a las cuentas de los trabajadores, no es que tiene que pasar por un cajero”, sostuvo.

Más allá del conflicto actual, D´Onofrio expresó su preocupación por el futuro a partir del achicamiento o retiro de los subsidios nacionales, una política que comenzará a desandar el gobierno de Javier Milei. “Tenemos que estar atentos porque hay una cuestión de política tarifaria que todavía no la tiene clara ni definida el gobierno nacional y a nosotros nos afecta de manera directa”, reflejó. “Si nos retiran todos los fondos, evidentemente pretenden estrangularla financieramente (a la Provincia)”, concluyó.