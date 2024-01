Montenegro: "Se está trabajando para generar multas a las empresas que no cumplieron el recorrido"

Con la ciudad viviendo un martes sin transporte público en el marco de una temporada de verano, el Intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, acudió al ya programado simulacro de rescate en el mar. "En estos operativos se conjugan guardavidas, Defensa Civil, Prefectura y el Same. La coordinación es clave", dijo el jefe comunal. Esa coordinación que busca en las negociaciones con el gobierno provincial y nacional para destinar los fondos a los trabajadores que están reteniendo sus tareas. Y con las empresas de transporte. Si no hay coordinación, multa.

"Hoy pedí una audiencia del Ministerio de Trabajo para que haya una conciliación. Al margen de lo que estoy trabajando para ver si desde el Ministerio de Transporte se pueden llevar adelante los pagos. Un paro como el de ayer genera una complicación, la cual yo no puedo compartir bajo ningún punto de vista. Sin entrar a discutir el reclamo, lo que no puede pasar es que los rehenes de esta situación sean los marplatenses y los turistas. En este caso, desde el viernes que la UTA viene avisando que si para el día lunes no había ningún tipo de solución iban a hacer paro", enfatizó Guillermo Montenegro.

Considerando la falta de recursos como punto clave en esta situación que estalló en el verano, Montenegro eligió entre dos focos (provincia y nación) donde apuntar. Y disparó: "Esto tiene que ver con una falta de respuesta que tienen los subsidios por parte de la provincia. De hecho, los venimos discutiendo hace rato y es una mala administración de los subsidios en Caba y Amba con relación al interior. No es una situación de Mar del Plata, es una situación de distintas ciudades en la Argentina, distintas provincias incluso. Y esto tiene que ver por una falta de pago de subsidios y todos pensábamos que eso se iba a corregir".

Por último, profundizó en las últimas instancias de negociación o, en tal caso, posibles sanciones. "Estoy trabajando por un lado en el pedido de conciliación obligatoria y por otro con el Ministerio de Transporte para que se efectué un pago, aunque sea parcial. Y, desde ayer, ya se está trabajando para generar las multas a las empresas que no cumplieron el recorrido. Muchas gracias", concluyó ante los medios.