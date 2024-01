Con críticas a Montenegro, Trabajo confirmó que Provincia depositó los subsidios adeudados

El coordinador regional de Ministerio de Trabajo bonaerense, Rául Calamante, aseguró que la Provincia ya realizó el depósito de los subsidios que adeudaba a las concesionarias del transporte, por lo que es inminente que se normalice el servicio suspendido desde el lunes a las 16 horas por una medida de reclamo de la UTA.

"Tenemos la confirmación tanto del Ministerio de Transporte de Provincia y de la empresa de que la Provincia hizo la transferencia correspondiente. Hablamos con el sindicato que está esperando confirmar los pagos y estamos esperando que a la brevedad se restablezca el servicio”, se esperanzó el funcionario bonaerense.

En tanto, Calamante aclaró que “no hemos recibido ningún pedido de conciliación obligatoria” en referencia a la iniciativa del gobierno municipal, que pidió una audiencia “para que haya una conciliación”; según declaró el intendente Guillermo Montenegro. “El pedido que hizo el Intendente fue convocar a una reunión entre el sindicato y el municipio, lo cual sin la presencia de las empresas carece de sentido y persigue más un impacto mediático que la intención de resolver un problema de fondo”, analizó Calamante.

“Sería pertinente que el Intendente Montenegro haga este reclamo al gobierno nacional por la parte que le corresponde en materia de subsidios, ya que esta situación no es ajena a la decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios al transporte. Si esto no se modifica, el conflicto recién empieza”, agregó, ya que el jefe comunal hizo referencias en público a la deuda de Provincia en torno al giro de subsidios, pero no a lo propio de Nación.

Esta mañana, el ministro de Transporte provincial, Jorge D´Onofrio, aseguró que era inminente el giro de 33 mil millones de pesos que la Provincia adeudaba del viernes a las empresas, por lo que “ante del mediodía” se podría estar levantado la retención de tareas que decretó la UTA para la región.

“Las empresas no tendrían ninguna excusa para no pagar sueldos con la transferencia que se les hace hoy desde la Provincia, no solo cubre lo que son sueldos sino también gran parte del sistema operativo”, dijo al respecto.