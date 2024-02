Tras el escándalo, revelan quién es la influencer con quien Peso Pluma le habría sido infiel a Nicki Nicole

En cuestión de horas, se viralizó un video de Peso Pluma caminando de la mano de otra mujer y se generó gran revuelo en las redes. Luego de que Nicki Nicole anunciara que se había enterado de la infidelidad a través del video viral, se dio a conocer también la identidad de la tercera en discordia.

Se trata de Sonia Sahar, una influencer que viaja por el mundo, muestra sus prendas de marca, sus lujosas carteras y más. Si bien las fans de Nicki Nicole desarrollaron distintas teorías, una de las más fuertes se dio a conocer a través de la red social X, y la mayor pista fue una de las carteras que presume la modelo de Instagram.

En pocas horas, tras observar el vestido que estaba usando y la cartera blanca que se veía en el video, lograron descifrar quién era la mujer que estaba acompañando a Peso Pluma en Las Vegas. En el video en cuestión, los custodios del cantante intentaron evitar que graben al músico, pero no lograron evitar que las imágenes fueran captadas y difundidas a través de las redes sociales.

Horas después de la viralización del video, Nicki Nicole afirmó que se había enterado a través de sus redes y declaró: "Yo ahí no me quedo...Sepan que me enteré de la misma forma que ustedes". Además, borró todas las fotos que había subido a su perfil con el cantante mexicano.

Por su parte, la tercera en discordia habló luego de que se comenzara a divulgar su nombre y su Instagram: "No crean todo lo que ven en los medios. Siempre hay dos lados de una historia", declaró a través de sus historias. Ahora, la influencer compartió una historia que subió su publicista en la que el mismo escribió: "La mujer más buscada por la prensa internacional es mi clienta y romperá el silencio en sus redes sociales. Atentos".