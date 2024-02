Nicki Nicole rompió el silencio tras su escandalosa separación con Peso Pluma: "Yo de ahí me voy"

Nicki Nicole rompió el silencio y habló de su escandalosa separación con Peso Pluma. La cantante compartió una historia tras la viralización del video en el que se lo ve a su pareja con otra mujer de la mano.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", comenzaba el comunicado de la cantante rosarina en su Instagram, confirmando la ruptura con el músico mexicano.

Luego reveló como fue que se enteró de la situación: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", cerró.

La viralización del video de Peso Pluma con otra mujer en un casino de Las Vegas desató un verdadero escándalo en las redes sociales. En las imágenes se puede ver al autor de "Ella Baila Sola" vestido de ropa oscura, gorra y lentes, mientras que a la otra mujer llevaba puesto un ajustado vestido con tacos altos.

Los usuarios se dieron cuenta rápidamente que no se trataba de Nicki, quien además se encontraba en Costa Rica realizando un concierto.

Tras desatarse el escándalo en redes, la cantante rosarina tomó una drástica decisión en sus redes sociales: eliminó todas las fotos que tenía junto a su pareja en Instagram, con quien se había mostrado muy feliz la semana pasada en la entrega de los Grammy.

Nicki Nicole y Peso Pluma están en pareja desde octubre del año pasado. Fue también a través de sus redes sociales donde habían blanqueado su romance. Los artistas habían colaborado en diversas ocasiones y se habían mostrado como amigos durante mucho tiempo, pero los rumores sobre un acercamiento que iba más allá de lo laboral no tardaron en aparecer.