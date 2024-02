Habló la mujer con quien Peso Pluma engañó a Nicki Nicole: "No sabía que estaba en pareja"

Sin lugar a dudas que el escándalo entre Peso Pluma y Nicki Nicole es el tema del momento. Tras conocerse la noticia por la infidelidad, apareció la mujer con quien el cantante mexicano engañó a su pareja.



Se trata de Sahar Sonia, una influencer de Las Vegas, que ahora salió públicamente a hablar a través de sus redes sociales para aclarar lo sucedido. Sahar explicó que no sabía nada acerca de la relación entre Peso Pluma y Nicki y que ella nunca tuvo intenciones de romper la pareja.

“Soy influencer de Los Ángeles y me conecté para hablar sobre lo que está sucediendo porque creo que esta historia se salió fuera de control y explotó desproporcionadamente", comenzó diciendo la presunta creadora de contenido en un video que compartió en su cuenta de Instagram, que en estos momentos acumula más de 64 mil seguidores.

Luego agregó: "Sí, se quien es Peso Pluma pero no hablo español, no sigo las noticias en español, no sabía sobre su historia personal y su relación amorosa", explicó Sahar, desligándose por completo de lo sucedido.



Además explicó que "no sabía" quien era Nicki Nicole y pidió a todos los internautas que dejen de acosarla porque ella "no es este tipo de persona" y "no tenía malas intenciones de terminar con la relación".

La infidelidad de Peso Pluma hacia Nicki Nicole impactó a todos sus fans y generó un fuerte odio hacia el cantante mexicano.