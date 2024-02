"Si Messi juega Los Juegos Olímpicos lo tenemos que silbar"

Luego de la victoria de Argentina 1-0 ante Brasil el pasado domingo, que le dio la clasificación a Los Juegos Olímpicos de París; comenzaron los rumores de cuales serían los tres jugadores mayores de 23 años que integraran la lista del plantel. El nombre de Lionel Messi es el primero que a cualquier simpatizante se le viene a la cabeza.

Con el paso de los días y la declaración de Javier Mascherano en la que invitaba al 10 y a Ángel Di María, las repercusiones acerca de la posible participación de ambos no tardaron en llegar.

Uno de los que habló al respecto fue el ex jugador del PSG, Jérôme Rothen, que incitó a todos los fanáticos locales a recibir de manera hostil al campeón del mundo.

“Como parisino y francés, ¿verle de nuevo aquí actuando con Argentina? Chicos, si hay alguna manera de rebatir el hecho de que Messi lleva dos años riéndose en nuestras caras, silbarlo. No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia”, expresó el ex jugador.

Además explicó: “Antes me parecía una buena idea: para la imagen de los Juegos Olímpicos, sería fantástico, de la nada, que Messi viniera a mejorar el fútbol. Y no tengo nada en contra de su imagen, por todo lo que ha hecho por el fútbol”, comentó Rothen sobre este tema. Aunque luego, añadió: “Por otra parte, una vez que se respeta al jugador, al hombre y su carrera, no se puede tener una memoria corta. Y tengo la impresión de que algunos ya la tienen”.

Para concluir, el ex Mónaco declaró: “Ha estado disparando desde que se fue: al PSG, a Francia, a París. Que sería un desastre vivir en París, que no habría sido recibido como debía... Pero en absoluto: le pusieron por encima de la Torre Eiffel, igual que a Neymar. Y creo que todos los franceses se hicieron respetar cuando llegó. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Y ése nunca ha sido el caso”.