Milei avanza con la motosierra: congela el salario mínimo y elimina fondos fiduciarios

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei le sigue echando combustible a la motosierra y avanza con la licuación de los ingresos. En cuestión de horas, el gobierno nacional anunció este viernes que no establecerá por decreto un aumento del salario mínimo vital y móvil y la eliminación de fondos fiduciarios por unos 2 mil millones de dólares. Además, ratificó que no convocará a la paritaria docente nacional, ya que la educación es competencia provincial.

En una entrevista brindada esta mañana a radio Rivadavia, el mandatario analizó la evolución de la economía, destacó los resultados positivos en materia fiscal y en lo correspondiente a los precios, y pronosticó que, de seguir así, el oficialismo podría "arrasar" en las elecciones de medio término en 2025.

Consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente que vienen reclamando los gremios, ante el próximo inicio del ciclo lectivo, Milei dijo que esos salarios son "un problema de los gobernadores de cada provincia". En esa materia destacó que, en cambio, se entregarán "vouchers para útiles escolares" y una "contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.

Simultáneamente se conoció que el Gobierno nacional incrementará en un 311% la Asignación de Ayuda Escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, llevándola así a 70 mil pesos.

Por otra parte, y después de la frustrada reunión en el Consejo del Salario, Milei dijo que no fijará ese monto por decreto. “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, se preguntó.

El Consejo se reunió el jueves, donde los gremios propusieron un aumento del 85% para llevar el salario mínimo de $156.000 a $288.600, luego de no haber sido actualizado en enero. Sin embargo, las cámara empresarias no solo rechazaron la propuesta, sino que no hicieron una propia. Ante la falta de acuerdo, ahora el Ejecutivo tiene la potestad de laudar y establecer el nuevo salario por decreto, cuestión que finalmente no hará.

El salario mínimo es una referencia para sectores informales e impacta directamente en programas sociales como el Potencias Trabajo, el sueldo inicial docentes, en la jubilación básica para tiene 30 de aportes y en piso de Ganancias. Además, existen convenios colectivos de trabajo que atan las remuneraciones al salario mínimo vital y móvil, por lo que dichos trabajadores no tendrán aumento pese a la elevada inflación, que entre diciembre y enero acumula 51%.

A su vez, auguró un futuro cercano aún más preocupante para los argentinos, ya que aseguró que la economía experimentará “una suerte de v” con el momento “más duro” en torno a marzo y abril, para luego “empezar a rebotar”, al tiempo que destacó que en las dos primeras semanas de febrero la inflación “viene en el 10%”.



“Siguiendo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) va a haber una suerte de ´v´. Yo estimo que el momento más duro estará en torno a marzo y abril, se toca fondo, y a partir de ahí empezará a rebotar”, afirmó el mandatario a Radio Rivadavia.

Afuera los fondos fiduciarios

En la catarata de anuncios, el Gobierno nacional anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones y enmarcó la decisión en la convicción de avanzar "contra todas las cajas de la política".

El anuncio fue realizado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente, fue confirmado por el propio presidente Javier Milei en la entrevista a Radio Rivadavia.

"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política", dijo Milei cuando se lo consultó sobre la decisión anunciada instantes antes por Adorni.

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz dijo que el presidente Javier Milei había decidido "eliminar determinados fondos fiduciarios" por entender que "carecen de transparencia" y representan un gasto "en torno a los US$ 2.000 millones" anuales, lo que significa -aseguró- "medio punto del Producto Bruto Interno".