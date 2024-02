Reclaman que concejales oficialistas se niegan a convocar al Consejo Económico y Social

El Consejo Económico, Social y Productivo (CESyP) volvió a estar en el centro de la escena este viernes cuando la iniciativa que buscaba oficializar la convocatoria fue detenida por concejales del oficialismo.

Dicha instancia fue creada en marzo del 2021 bajo la ordenanza nº 25058, que buscaba hacer frente al proceso de crisis económico y social que afectaba a la ciudad como consecuencia del impacto que traía la pandemia en el desarrollo de distintas áreas de General Pueyrredon. "En su momento, lo trabajamos con todo el arco político, desde Vilma Baragiola y Alejandro Carrancio, hasta Daniel Rodríguez. Fue un proyecto muy acordado y ahora pedimos nuevamente que se convoque", explicó en diálogo con 0223 el edil Ariel Ciano del Frente Renovador.

"Hoy tratamos el proyecto de Comunicación para solicitarle al Ejecutivo que realice el llamado. Es cumplir con la ordenanza, ya que ni siquiera lo están haciendo porque no enviaron el informe anual debido a que, obviamente, no se reúnen", lamentó el concejal.

El pedido fue tratado en la Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo del Concejo Deliberante y no fue acompañada por el oficialismo. Para Ciano, "esto demuestra que, más allá de lo que hace el Ejecutivo, los concejales del intendente Guillermo Montenegro bloquean las iniciativas sólo porque son de la oposición, más allá de que sean favorables para los marplatenses".

El concejal Ariel Ciano cuestionó que rechacen un proyecto sólo porque no es del oficialismo. Foto: archivo 0223.

Lo llamativo para el Frente Renovador es que la propuesta no sea tratada dentro del complejo escenario económico y social que presenta, no sólo el país, sino la ciudad. "No entendemos cómo no permiten que participen las universidades, los credos, el tercer sector, las cámaras empresarias y el Parque Industrial, siendo que este Consejo tiene como objetivo promover un espacio de diálogo y articulación entre los representantes de diversos sectores políticos, sociales, económicos, técnicos, científicos y culturales del Partido", manifestó Ciano.

En ese sentido cuestionó que tanto Gustavo Pujato, como Guido García, Cristian Beneito y Julián Bussetti (bloques oficialistas), decidieron optar por consultarle al secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro, si lo tienen que convocar. "Esto es un sinsentido absoluto porque, justamente, estamos pidiendo que haga el llamado. Estoy convencido que el funcionario lo va a concretar, por eso no entendemos la negativa de los concejales para que se avance con este tipo de proyectos. Y no es la primera vez, sino que también pasó con el turismo, cuando el titular del ente como el intendente se manifestaron a favor de políticas que promuevan beneficios para Mar del Plata, pero después sus concejales bloquearon dichas iniciativas. de cualquier manera, seguiremos insistieron en el tema”, concluyó el edil.