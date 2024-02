Kicillof lleva a la Justicia a Nación por la quita de fondos a la Provincia: "Milei se roba los recursos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que recurrirá a la Justicia por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que este lunes el presidente de la Nación, Javier Milei, le retiró a la gestión bonaerense.

A través de una conferencia de prensa que brindó este lunes por la tarde en el Palacio de Gobierno, Kicillof brindó detalles de cómo afecta a la gestión bonaerense la medida que salió publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024 y apuntó contra el jefe de Estado.

En su discurso, el gobernador cuestionó la desregulación de precios que convalidó el Gobierno nacional en distintos rubros. "Desprotegió los precios de los alimentos, desprotegió a los inquilinos, desprotegió a quienes tienen prepaga y permite la extranjerización de las tierras de Argentina", indicó y alertó: "Está en juego la soberanía de nuestra provincia y de nuestro país".

"Que no crea el presidente que vamos a dejar de pelar por lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires", advirtió Kicillof a Milei. Foto: 0223.

Kicillof aseguró que el Gobierno bonaerense "agotó todas las instancias administrativas de diálogo" con la gestión nacional y reveló que instruyó al fiscal de Estado para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia para que le restituyan los fondos que le sacaron a la Provincia.

En el inicio de la conferencia, Kicillof cuestionó que el recorte no afecta a las provincias ni a los dirigentes de turno, sino al pueblo. "No son los recursos de un gobernador, sino del pueblo de la provincia de Buenos Aires", diferenció.

Asimismo, dijo que Milei "se roba los fondos de las provincias" por los sucesivos conflictos que mantiene con Chubut, La Rioja y Buenos Aires por la eliminación del Fondo de Compensación para el Transporte, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la distribución de los recursos coparticipables.

"Ni bien cae la Ley Ómnibus, el presidente dice que va a fundir a las provincias y dejarlas sin un peso. Inicia un raid que no termina de violencia verbal que no tiene ningún precedente. Tenemos un presidente que de manera compulsiva se la pasa tuiteando, agrediendo y caracterizando a gobernadores y diputados que no están de acuerdo con él", enfatizó.

En otra parte de su mensaje, Kicillof reiteró el reclamo por la distribución de los recursos coparticipables, en los que la Provincia aporta el 40% y apenas recibe el 20% y expresó su "solidaridad" con el Gobierno de Chubut que conduce Ignacio Torres, quien por estos días se ve enfrentado con el Estado nacional.

Para qué se usa el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

El gobernador explicó que la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal afecta los servicios de seguridad, educación y salud, entre otros. "Se utiliza para pagar sueldo de la Policía. Compramos chalecos antibalas, equipamiento y capacitación. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal es para la seguridad de los boanerenses. Pero también está vinculado a los módulos alimentarios de las escuelas. Este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores escolares y escuelas. Eso es lo que acaba de retirar hoy Milei", polemizó.

"El ajuste no fue contra la casa ni la política. El ajuste fue contra el pueblo de la provincia y de todo el país. Que no crea el presidente que vamos a dejar de pelar por lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires", completó.