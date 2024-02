Gremios docentes convocan a un paro nacional para el lunes 4 de marzo

Gremios docentes agrupados en la Central General de los Trabajadores (CGT) anunciaron este miércoles un paro nacional para el próximo lunes. Lo hicieron durante una conferencia de prensa de la que participaron el secretario General de la CGT, Pablo Moyano, y el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

Según indicaron, la medida de fuerza será con cese total de actividades en todo el país, después de que fracasó la reunión con el Gobierno nacional, en el marco del conflicto salarial.

Durante la conferencia, Romero sentenció: "Vamos a hacer un paro nacional el próximo lunes 4. Un paro total de actividades en todo el país. Y ahí estamos iniciando un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país".

Asimismo, el dirigente sindical expresó: “El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta".

Por su parte, Pablo Moyano sentenció: "La CGT no va a mirar para otro lado porque se está deteriorando el poder adquisitivo". "A la CGT no la aprieta nadie, no pudieron los militares, no pudo Macri y menos va a poder este cachivache que es empleado de las corporaciones", remarcó, respecto del Presidente Javier Milei.

Esta decisión fue tomada con el acuerdo de los secretarios generales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Sara García; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman; del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Marina Jaureguiberry; y de Unión Docentes Argentinos (UDA).