"No pasa ni en The Office": una rata apareció en una conferencia de Jorge Macri y causó el caos

Una escena digna de un capitulo de The Office ocurrió esta mañana durante una conferencia de Jorge Macri. Mientras el jefe de gobierno porteño hablaba con la prensa en la Villa 31, una rata apareció en escena y causó el caos entre los periodistas.

El momento quedó registrado por las cámaras de los medios televisivos y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Tras la aparición del roedor, los periodistas comenzaron a gritar y a correr. Todo el episodio ocurrido en la intersección de la avenida Antártida Argentina y la calle Rodolfo Walsh, en donde hasta hace horas funcionaba la “Feria Informal Perette”.

Tras varios segundos de desconcierto, un hombre pateó al roedor fuera del lugar y la terminaron atrapando dos perros que se encontraban en la zona.

Como suele ocurrir en estas situaciones, el momento se viralizó rápidamente en las redes y los usuarios lo compararon con una escena de la sitcom "The Office" por como se dio el hecho y por los zooms que metieron los camarógrafos, similares a la icónica serie de humor.

"El cambio de cámara es literalmente The Office", "Somos Veep, Parks and Recreations y The Office al mismo tiempo", "Tranquilamente puede ser una escena de The Office", "Este país lo guionan los de The Office", "Lo que acaba de pasarle a Jorge Macri en TN es digno de un episodio de The Office o Brooklyn 99", "Jajdjsjdja literal q somos un constante capitulo de the office", "Y un día llego, tenemos la versión definitiva de la intro de The Office Arg", JAKSJDJAKAJD dios es una escena de The Office", Ksjaja la familia Macri siempre está en una situación The Office total, los gritos ksjaja", fueron algunos de los cometarios.