Mestre, ex obispo de Mar del Plata: "El ajuste lo iba a pagar la casta, no los más empobrecidos". Foto: 0223.

En sintonía con el comunicado que lanzó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, ex obispo de Mar del Plata por el lapso de seis años, lanzó cuestionamientos a la política social que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei.

A poco menos de dos meses de asumir su mandato, la Iglesia Católica le marcó la cancha al Gobierno de La Libertad Avanza después de que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello resolviera discontinuar la compra de alimentos para comedores y merenderos de todo el país.

Esta situación motivó una concentración este lunes en las puertas de la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), donde cientos de manifestantes nucleados en distintas organizaciones sociales formaron la "fila del hambre" para visibilizar la situación y reclamar atención inmediata de las autoridades.

El Gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios. Foto: 0223.

En este marco, el ex obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre, quien desde mediados de septiembre cumple funciones como arzobispo de La Plata, cuestionó las políticas implementadas a la par del comunicado que lanzó la CEA. "Suscribo 100% en cada párrafo, oración y palabra", le dijo a 0223.

"Es un documento muy equilibrado. No es un problema de los últimos meses. Hay una referencia a la inflación y en este contexto complejo no puede pagar el alimento de la gente el ajuste. El documento es claro, contundente. No cae en politiquería barata", valoró.

Mestre destacó el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Foto: 0223.

En declaraciones a este medio, Mestre criticó que el ajuste cayó en las espaldas de los más necesitados, a diferencia de las promesas de campaña que pregonó Milei. "El presidente planteó que lo pagaba la casta, no los más empobrecidos", señaló.

Mestre dijo que el comunicado de la Iglesia Católica "busca diálogo" y llamó al Gobierno nacional a rever la medida que adoptaron con el supuesto objetivo de saltear la intermediación de organizaciones sociales. "Los movimientos populares no son enemigos, realizan una tarea de contención que deberían velar y acompañar. Si hay un hecho de corrupción, lo tienen que denunciar. Pero no se justifica tomar medidas de este tipo", planteó.

El arzobispo de La Plata confirmó que en los últimos meses creció la asistencia alimentaria en los comedores y merenderos de la capital de la provincia de Buenos Aires y que "hay que acompañar situaciones de vulnerabilidad muy serias".

De cara al próximo encuentro del presidente con el Papa Francisco, Mestre auguró que el cónclave será "positivo". "El Papa tiene una grandeza enorme a pesar de las críticas del presidente cuando era candidato. Él lo llamó y lo va a recibir. Esperamos que lo pueda iluminar y aconsejar en perspectiva de la comunidad y no quedándose en el paradigma tecnocrático", completó.