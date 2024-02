Nombraron Vecino Destacado a Martín Cabrales por su trayectoria empresarial

Mar del Plata, a través de sus dirigentes elegidos, reconoció a uno de los empresarios conocidos por todos en la ciudad. Martín Cabrales sigue con la costumbre familiar y lleva en su apellido una marca que la localidad exportó al mundo. Por supuesto, manteniendo su trascendencia en el ámbito doméstico. Cabrales es una empresa con un ADN como la familia, netamente marplatense. Tuve la suerte que mi abuelo viniese a Mar del Plata, porque es la ciudad más linda de la Argentina. Y es una vidriera para todo el país", dijo Martín.

Cabrales le dijo a 0223 que el reconocimiento lo "llena de orgullo y satisfacción. Recordando a papá y por una empresa de 82 años con Mar del Plata, transcurridos comercial y familiarmente", a su vez que aseguró que "es una empresa tiene mucho para dar. Vamos a seguir porque creemos en el país y creemos mucho en Mar del Plata".

Por su parte, Guillermo Montenegro le dijo: "Para mi son una parte, no solamente de nuestra ciudad de Mar del Plata, sino también de un cariño de muchísimos años. Me toca circunstancialmente hoy ser el Intendente y que a vos te toque este reconocimiento que bien ganado lo tenés". Luego, agregó: "Cuando hablamos de embajadores, creo que ahí es muy claro, siempre al hablar de Mar del Plata se relaciona automáticamente con los Cabrales. Siempre recuerdo algunas charlas con ustedes que decían ´bueno yo cuando me voy afuera me llevo un libro de Mar del Plata para darlo´ y eso es como que te deja claro qué significa Mar del Plata para ustedes. Y un poco esto es el agradecimiento de este Concejo Deliberante, pero creo que de miles de marplatenses que te dicen gracias a vos y a toda tu familia por el laburo".

La presencia de familiares, amigos, colegas y autoridades en el HCD.

A su vez, Marina Sánchez Herrero también tuvo palabras de elogios sobre el trabajo de Cabrales. "El Concejo Deliberante es la Casa del Pueblo. Está representada por todas las fuerzas políticas y una de sus tareas es legislar y generar todas las políticas que entendemos que son lo mejor para la ciudad. Pero otra tiene que ver básicamente con reconocer a todos aquellos que con su trabajo son un ejemplo y además ayudan en el crecimiento. Ayudan no, son, forman parte del crecimiento de nuestra querida comunidad", expresó la presidenta del HCD.

El reconocimiento emocionó a las autoridades y a todas las personas que dieron el presente en el evento. Para Martín, la emoción lo vinculó con la ciudad. Su ciudad. "Nosotros le debemos todo a los marplatenses que nos eligen todos los días, a los consumidores, a los que difunden nuestro producto, a la empresa local, a ustedes (los periodistas). Realmente me siento orgulloso de ser marplatense y pertenecer a esta empresa y a esta familia".