Al hombre que se suicidó cuando lo allanaban le habían negado la eximición de prisión

La denuncia por abuso sexual agravado que dio paso al allanamiento en una casa del barrio Las Lilas en las que el morador se mató de un disparo antes del ingreso de la policía había cambiado de fiscalía hace tres días y la Justicia de Garantías avaló la medida el día de ayer.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el mismo miércoles denegaron la eximición de prisión que había presentado la defensa del hombre de 53 años, pero no se otorgó la detención porque esa decisión había sido apelada. “El pedido de detención hecho por la fiscalía iba a resolverse cuando se resolviera ese recurso y por eso estaba habilitado solamente el allanamiento”, dijeron fuentes judiciales.

Sin la posibilidad de hacer efectiva la detención solicitada, el fiscal Carlos Russo solicitó un allanamiento para la vivienda del comerciante, ubicada en inmediaciones de Brown y David Ortega. “El objetivo era secuestrar elementos de interés a partir de la declaración de la víctima, sacar fotografías y realizar una serie de pericias por parte de Policía Científica”, agregaron.

Tal como adelantó este medio, cuando personal de la DDI llegó a la vivienda y llamó a la puerta del inmueble, se escuchó una detonación en el interior: al ingresar hallaron el cuerpo sin vida del hombre y un revólver calibre .38.

Inmediatamente se le dio intervención a la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la fiscalía en turno, que se hizo presente en el lugar y dispuso las actuaciones de rigor. Entre esas medidas está la operación de autopsia prevista para las próximas horas.

La causa por abuso sexual agravado con acceso carnal que tenía al hombre como imputado, queda extinguida a partir del deceso constatado esta mañana.