¡Atención al tránsito!: aprueban ordenanza que restringe el estacionamiento en importante paseo comercial

Se viene un cambio relevante en el tránsito en un histórico centro comercial. Foto ilustrativa.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza impulsada por el intendente Guillermo Montenegro que establece una restricción de estacionamiento en la calle Urquiza, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Ameghino, una zona de gran movimiento comercial.

La medida modifica la Ordenanza 21.260 y dispone la prohibición de estacionar junto a la acera derecha en el sentido de circulación noreste-sudoeste. Según los estudios realizados por el Departamento de Ingeniería de Tránsito del Emvial, cuando los vehículos se estacionan en ambos lados de la calzada el ancho de servicio se reduce de 8,50 metros a apenas cinco, lo que genera dificultades para el tránsito y aumenta los riesgos de accidentes.

El proyecto había sido presentado a comienzos de agosto y logró un rápido consenso en el cuerpo legislativo. La votación unánime refleja el respaldo a la iniciativa, que apunta a ordenar la circulación y garantizar una mayor seguridad vial en un sector muy concurrido de la ciudad por la presencia del centro comercial de avenida Juan B.Justo.

La zona de Juan B. Justo y Urquiza, bajo análisis del Concejo Deliberante.

Según explicó el Ejecutivo, la idea surgió a propuesta de un vecino de la zona que advirtió sobre los problemas recurrentes en el tránsito de Urquiza, donde actualmente se puede estacionar junto a ambas aceras.

“Es indispensable la prevención y el cuidado que debe tener el Estado respecto al cuidado de las personas”, focalizó el gobierno en el proyecto elevado al Concejo Deliberante, asegurando también que “debe ser política pública la prevención de situaciones de peligro, buscando soluciones puntuales”.