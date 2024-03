Montenegro reivindicó la política de austeridad de su gobierno: “No es una ola a la que me subo ahora”

El intendente Guillermo Montenegro encabeza este viernes al mediodía la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde en su discurso ante los concejales destacó que su segundo mandato seguirá estando guiado por las mismas directrices de su primer gobierno, ante lo cual dejó un frase directamente referida al fenómeno libertario: “no es una ola a la que me subo ahora”.

"Este es el primer año de mi segundo mandato, luego de que los marplatenses y batanenses me honraran nuevamente con su voto. Por eso no esperen muchas diferencias con lo que vengo diciendo durante los últimos 4 años. Mi visión de ciudad y de gobierno sigue siendo la misma", comenzó su disertación, acompañado por la presidenta el Concejo Deliberante, Marina Sanchez Herrero.

Apoyado en un discurso escrito, Montenegro replicó una extensa frase que formó parte de su anterior discurso de apertura de sesiones, en 2023. Allí remarcaba la relevancia de la austeridad “con números ordenados y con tendencia a que el impacto impositivo sea cada vez menor”, fijó el objetivo de “eliminar la burocracia para liberar las energías creativas de la sociedad”, en una intervención marcada por principios de liberalismo económico. “No es algo nuevo, no es una ola a la que me subo. Desde el primer día de mi gestión estoy convencido de esto y lo sigo estando hoy, cuatro años después”, agregó Montenegro.

"Mi gobierno desde el primer día se caracterizó por la austeridad. Siempre busqué tener las cuentas ordenadas, estableciendo prioridades claras, escuchando a los vecinos y llevando soluciones concretas. Usando el sentido común y estando en la calle para entender las distintas realidades. Incluso fui muy criticado por no tener déficit, a pesar de haber actualizado las tasas en un 35% de lo que fue la inflación de los últimos 4 años"; amplió.

Con invitados especiales, queda inaugurado el 110° Período legislativo del Concejo Deliberante.

En tanto, el jefe comunal volvió a insistir en la escucha vecinal como una clave para la gestión pública. "No me creo un iluminado. No creo tener la verdad revelada. Mis decisiones siempre están basadas en la escucha: a la gente, a mi equipo y también a la oposición", dijo al respecto, para luego destacar el uso del Fondo de Promoción Turística, tras algunos cuestionamientos públicos. "La escucha sirve para tomar mejores decisiones, y la firmeza comienza a ser importante una vez que las tomamos. Porque ser firme en decisiones que no están basadas en la escucha puede llevar a situaciones peligrosas. Y esa no es mi forma", consideró.

“Me da asco”

En tono crítico, Montenegro cuestionó a dirigentes que “con responsabilidades de gestión pública puede pensar que yéndole mal a un gobierno puede conseguir una ventaja electoral”. A esa mirada la tildó de “miope” y sentenció: “sinceramente, me da asco”.

“Porque no se trata de si la idea viene de un espacio político u otro. Se trata de si esta idea va a beneficiar o no a nuestros vecinos. No es la lógica amigo-enemigo la que va a sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestra Provincia ni a nuestro país”, añadió.

“Me voy a seguir haciendo cargo de los problemas. Por eso, ante un reclamo no me importa si es jurisdicción de Nación, Provincia o del Municipio, no me interesa echar culpas. Porque en el medio está la gente”, agregó, luego de cuatro años de gestión marcada por las tensiones con los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Sin referencias explícitas a los conflictos en torno a la modificación de la Ley de Pesca, la eliminación de la obra pública o la quita de subsidios al transporte, todos medidas de Milei, Montenegro enfatizó que "sepan que no tengo miedo a pararme delante de quien sea y reclamar lo que nos pertenece a todos los marplatenses. Mucho más cuando se trata de injusticias".

“En el 2023 la gente votó claramente un cambio en Argentina”

En otro tramo de su exposición, el intendente se metió en la política nacional, donde le pegó al gobierno pasado y pidió “ayudar a que la Argentina se encauce”. “Estamos atravesando momentos complejos y duros como país. Resultado de años de irresponsabilidad, derroche, de prioridades cambiadas. De no pensar en la gente sino en cómo ganar elecciones”, arremetió contra la gestión del peronismo.

“En el 2023 la gente votó claramente un cambio en Argentina: porque una vez más demostraron que las estrategias burdas no los engañan. Los argentinos nos cansamos de las mentiras, del doble discurso, de los privilegios, de las dificultades constantes para poder progresar a base de esfuerzo, trabajo y honestidad. Del tobogán constante en que se transformaron todos los indicadores sociales, económicos y de calidad de vida en nuestro país”, fueron las referencias a la actual coyuntura.

“Comparto plenamente que hay que ordenar al Estado, que hay que terminar con los privilegios de la política. En la eliminación de todas las distorsiones que se generaron a lo largo de estos años, que fueron muchísimas”, sintetizó en una forma de apoyo a la administración Milei.