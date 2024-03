Danu Colombo, la rescatista del basural que trabaja en la creación de un "hogar peludo"

Hace más de 15 años, -no recuerda exactamente cuántos- Danila “Danu” Colombo tuvo un pedido que le abrió los ojos a una realidad, para ella, desconocida hasta el momento: le pidieron ayuda para llevar a castrar un perrito a zoonosis, la particularidad estaba en que el animal en cuestión se encontraba en el Predio de Disposición Final de Residuos. Entonces, el “basural” tenía una realidad completamente diferente a la actual y al llegar al ingreso al predio, las personas que vivían allí le intentaron negar la entrada alegando que en todo el predio no había mascotas que requieran ayuda.

Cuando Danu logró llegar a la primer casilla supo que ahí había algo más y después de mucho insistir logró, pese a la desconfianza inicial de las personas que vivían allí, ingresar al lugar y ver con sus propios ojos una postal que parecía inverosímil: perros enfermos, muertos, agonizando, cachorros, perras preñadas, animales tirados como si fuesen basura…. Desde entonces, pasó de ser amenazada por los habitantes del lugar a ganarse su confianza y se convirtió en una de las rescatistas referentes del predio y la responsable de cambiar la realidad de miles de animales que son descartados.

“A las personas que vivían ahí no les gustaba que desconocidos se acerquen y deambulen por su espacio. Me han llegado a amenazar muchas veces. La realidad que crucé por años fue terrible, perros enfermos, muertos, agonizando, cachorros, perras preñadas, lo peor que puedan imaginar tirados como la misma basura. Me llevó años poder cambiar esa realidad, se han castrado y se han sacado del lugar cientos de perros”, dice en diálogo con 0223 Danu, al tiempo que sostiene que en todos estos años de trabajo en un lugar muchas veces olvidado, fue castrar cantidad de perros ariscos que se acercan por los campos a buscar comida entre la basura. “La reproducción descontrolada de ellos siendo que cada cría se volvía salvaje también era una problemática enorme. Ese trabajo de atraparlos ideando estrategias y trampas es muy difícil, agotador física y psicológicamente. En algunos casos hemos estado días, otros meses y hasta una perrita costó más de un año de intentos hasta que lo logramos”, recuerda.

En el basural, la expectativa de vida de las mascotas es corta.

Hoy en día, el panorama del basural a pesar de que cada tanto puede aparecer un perro nuevo es muy diferente. “La castración masiva dio sus frutos y está muy controlada la situación. Cada vez que aparece un perro nuevo con un grupo de personas que trabajan allá estamos en contacto, enseguida se castra y se intenta sacar del lugar”, revela.

Danu no tiene noción de la fecha exacta en la que comenzó a rescatar animales. Desde pequeña, su familia le transmitió el amor hacia ellos y la importancia de la tenencia responsable. “Ya desde ese momento hemos tenido muchos perros en casa. Era una época que no había tanta conciencia al no haber redes sociales que te muestren la problemática de la superpoblación por tanto abandono y me acuerdo que para intentar conseguir familias cuando rescatábamos alguno de la calle, lo hemos hecho pegando carteles por el barrio o poniendo avisos en diarios o revistas”, cuenta.

De grande, por temas laborales comenzó a frecuentar zonas periféricas de la ciudad y encontrarse con mascotas en situaciones desgarradoras. Entonces, comenzó a buscar herramientas que le permitan involucrarse con mayor constancia en el rescate. ”Si puedo marcar una fecha clave donde empezamos a hacerlo a mayor escala, fue cuando nos fuimos a vivir solos con el Tata, mi marido, hace 15 años, y tuvimos un espacio propio para traerlos a nuestra casa”, detalla.

Pese a la cantidad de años que lleva como rescatista, Danu sigue indignándose y lamentando cada abandono. Aún no logra entender cómo alguien puede descartar a una mascota que adoptó en su momento como parte de su familia, porque envejeció, por ejemplo. “Ningún tipo de abandono se puede entender, Vemos desde viejitos ciegos descartados por su edad deambulando por la calle en total riesgo, cachorros recién nacidos vivos tirados dentro de una bolsa cerrada o hasta perros descartados entre la basura sin posibilidad de moverse. Ya nada nos sorprende”, lamenta.

Muchos perros llegan con pánico al hogar

Hay mascotas rescatadas que, por su historia, tienen pánico solo al escuchar al humano. Danu vio y aún ve de todo lo que se pueda imaginar: cachorros gritando desaforados, temblando y escondiéndose donde sea con tal de que evitar el contacto, perros que pueden pasar días contra una pared porque solo la sensación de sentir que los están mirando invade de temor su cuerpo y no quieren ni girar un milímetro su cabeza para no ver la realidad. “Esas son situaciones desgarradoras, sobre todo porque en algunos casos jamás se logra revertir por completo esa inseguridad que les ocasiona ver un ser humano tan cerca. Siempre sostendré que por lo general es más sencillo sanar el cuerpo de un animalito enfermo que un alma rota del daño emocional que le han causado” reflexiona..

Para ella, cada perro que se rescata es una vida particular. “Por eso siempre vamos a fomentar en que todos pueden ayudar a salvar una vida, tal vez no puedan hacer esto mismo en cantidad, pero darle una mano al perrito de la cuadra, al del vecino, al que el destino les pone por delante si, no hace falta para eso ser rescatista”.

Muchos de los perros son atrapados con jaulas

No hay días normales

Para Danu y “Tata”, desde hace 15 años el día empieza religiosamente a las 5 de la mañana cuando abren las puertas que dan al patio de su hogar para que los cerca de 90 perros que tienen rescatados en su vivienda a la espera de una familia que los adopte piden salir. No hay excepciones ni fines de semana, ni feriados, ni vacaciones. Es más, esos son días en los que se trabaja más aprovechando que no hay compromisos laborales.

“Nada de lo que sucede en la vida de un rescatista de tiempo completo es normal, nunca se puede planificar nada con anticipación. La prioridad siempre está en cómo amanecen los rescatados, sobre todo al tener tantos viejitos que van desde los 12 a los 20 años, que son

los que más complicaciones de salud pueden presentar de un momento a otro”, dice.

La rutina para ella sigue con la preparación de las comidas, las medicaciones, cambio de pañales, ayudar a los perritos “disca” a desplazarse, limpieza, reposición de varios tarros de agua, etc. “¡las horas del día vuelan!”, agrega.

Danu y Tata comienzan el día a las 5 de la mañana

Para la pareja, una jornada habitual termina a la una de la mañana “aunque hay días que si hay algún rescatado enfermo grave o estamos criando cachorros a mamadera directamente no se duerme”, cuenta al tiempo que revela que a esto se suman los turnos veterinarios, análisis y visitas a familias por adopciones.

Si bien Danu es la cara visible de los rescates tiene personas que son pilares fundamentales en la tarea. “En lo cotidiano con el Tata somos dos en casa con todos los perros”, dice al tiempo que destaca que “fuera de las tareas con los perros en casa tengo dos amigas, Magalí y Carmen que me ayudan con los celulares, la tienda de productos, las redes del Hogar, traslados, compras, etc. Tanto ellas como sus parejas están siempre dándonos una mano en todo. Con el Instagram personal me ayuda Sol, otra amiga, ya que los mensajes privados llegan todo el tiempo al igual que en los celulares, generalmente son pedidos de ayuda y es humanamente imposible por el tiempo llegar a ver y responder a todos”, dice.

Actualmente, todos los perros que viven con Danu y Tata están en adopción. “Al llegar la mayoría enfermos o con mucho miedo hay un proceso previo, una vez sanos, vacunados y castrados empezamos a buscar familias. Los perros viejitos también están en adopción, lo que sucede es que es mucho más difícil que sean elegidos aunque hemos tenido lindas sorpresas con algunas adopciones de mayores de 12 años y es una gratificación indescriptible cuando eso sucede”, comenta.

Los "malandras" son atendidos con amor y dedicación en la casa de Danu y Tata

“Hogar peludo”, la concreción de un sueño

Hace más de dos años, Danu y Cintia, una colaboradora fundamental del hogar, comenzaron a imaginar cómo sería un centro de rescate a gran escala. Ese fue el puntapié inicial para la creación de “Hogar peludo”, un gran refugio que aún se encuentra, a fuerza de muchísimo trabajo, en etapa de obra.

“Veníamos pensando de qué manera podíamos seguir haciendo lo que que hacemos hace años pero a mayor escala, con más recursos, comodidades y voluntarios. Somos conscientes de que ser rescatista es una tarea muy desgastante porque se sufre muchísimo. Por supuesto que hay momentos hermosos pero los tristes son tan fuertes, los obstáculos tan grandes que vemos que es una tarea que cuando la haces con pocas manos llega un momento que el cuerpo ya no te responde de la misma manera y muchos se empiezan a alejar por priorizar la salud. Eso es lo que queremos evitar y creemos que con Hogar Peludo vamos a poder mejorar mucho las condiciones y tener gran ayuda para continuar con los rescates mucho tiempo más”, revela Danu.

Hace poco más de dos años, Danu y Cintia comenzaron a diseñar "Hogar Peludo"

- Me decías que actualmente tienen cerca de 90 perros entre los que están en “geriátrico” y los que están en adopción. ¿Cómo solventan los gastos?

Los gastos son muy grandes, solo de alimento balanceado hay cerca de $1.500.000. A eso se le suma otro tipo de comida para los perritos que comen especial, análisis sobre todo con los integrantes del geriátrico peludo que los requieren con frecuencia, estudios, consultas veterinarias, cirugías, traslados, entre otros. Nosotros solemos hacer productos para vender durante todo el año que los encuentran en la tienda online del instagram de @hogarpeludomdp, eventos presenciales con los rescatados, rifas y pedimos la colaboración de la gente.

En el hogar, son alimentados, tratados y cuidados hasta que consiguen una familia

- ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir alguien que quiere adoptar una mascota?

- Hay unos requisitos que son en general para cualquier adopción como el ser responsable en cuanto a las necesidades de salud del animalito, vacunación, castración, buena alimentación. Cuidar de su seguridad teniendo el patio cerrado para que no deambule por la calle y si saliera que lo hiciera con correa. Que sea un miembro de la familia, los rescatados ya han sufrido mucho como para ser adoptados y dejados de lado afuera solos con poca atención.

Podemos mencionar más condiciones que son importantes pero aprovecho esta pregunta para destacar nuestro punto de vista en toda adopción. Para nosotros la prioridad son las necesidades de cada perro y no todos tienen las mismas, algunos pueden ir a departamento, otros realmente necesitan parque, algunos pueden ir como únicos, otros es fundamental que tengan un hermano perruno, algunos disfrutan estar con nenes, otros es mejor que no por sus características, es decir, creemos que lo indicado no es elegir por estética sino que las personas nos cuenten un poco de sus horarios disponibles, su contexto, su composición familiar, sus expectativas para así saber que perritos pueden adaptarse bien a esas condiciones lo cual no solo lo beneficiaria al adoptado sino a ellos también.

Danu se ocupa junto a su pareja de mejorar la calidad de vida de los perros del basural

- ¿Con los perros pasa lo mismo que con los gatos? ¿Cuesta más que uno de pelaje negro consiga hogar?

- Cuesta muchísimo, de hecho en este momento tengo varios cachorritos y adultos negros esperando familias. La diferencia en elección por color es descomunal, por un cachorro blanco te pueden caer 50 mensajes en un día mientras que por uno negro tal vez con suerte tenés uno a la semana. Ahí es donde encima muchos se enojan si no se los das, como si un cachorro pudiéramos partirlo en 50 pedazos para dejarlos a todos conformes.

Es triste que sucedo esto porque los perros jamás se fijarían en la apariencia de la familia que les conseguimos, por el contrario, su amor es incondicional, por eso duele un poco cuando se elige por estética. Hay perros que llevan años esperando en tránsito ser elegidos.

Adoptar con el corazón es no pensar tanto de manera individual en que necesito y quiero yo, sino en que animalito necesita con mayor urgencia una familia y que puedo brindarle para ayudarlo a cambiar de vida.

La castración es la . La herramienta fundamental para terminar con tanto abandono y maltrato

- Desde el Municipio y las mismas rescatistas insisten en la importancia de la esterilización de perros y gatos para tener control poblacional y la importancia de la vacunación antirrábica. ¿Notas mayor conciencia por parte de la población?

- Si, notamos que las redes sociales al permitirnos mostrar como es la realidad de nuestra ciudad ayudaron muchísimo a tomar conciencia, pero a los números que se manejan en comparación de nacimientos y abandonos sentimos que siempre se va un paso atrás, por

más que haya varias personas rescatando y castrando no alcanza. La herramienta fundamental para terminar con tanto abandono y maltrato es la castración.

"Priorizams las necesidades de cada perro", dice Danu

Lamentablemente vemos que personas irresponsables pueden conseguir perros todo el tiempo, por eso si los pierden, se les mueren o los abandonan al instante ya tienen uno nuevo porque hay tantas personas regalando por ejemplo cachorros que no les lleva nada de tiempo encontrar otro. En esos casos la historia se repite y al poco tiempo también es abandonado, los usan mucho de juguete para los chicos. Solo la castración masiva lograría que personas que no son aptas para cuidar una vida tengan acceso a ellas.

Es por eso que vuelvo a repetir la importancia de que todos se involucren, siempre uno conoce o se cruza con alguna perrita que anda por la calle y está sin castrar. En Mar del Plata las castraciones son gratuitas y solo de llevar una perrita están evitando una reproducción de cientos de vidas que solo vienen a sufrir porque la mayoría no termina en buenas manos.